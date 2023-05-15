Vận hạn 12 con giáp ngày 15/5/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn

Tâm linh - Tử vi 15/05/2023 02:30

Theo tử vi con giáp, những tuổi sau cần cẩn thận về các mối quan hệ trong cuộc sống, đề phòng tai ương trong ngày.

Tuổi Thìn 

Tử vi 12 con giáp dự báo cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững, tuy nhiên lại có Nguyệt Lệnh Quan Đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn.

Chuyện tình cảm không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân chớ nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình.

Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý. Bởi có Thiên Nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị.

Vận hạn 12 con giáp ngày 15/5/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 15/5/2023 hôm nay, vận trình sự nghiệp của tuổi Dần có dấu hiệu chững lại. Có thể bản mệnh gặp mâu thuẫn với cấp trên, đối phương không tạo điều kiện để có thể phát triển, thăng tiến.

Rơi vào hoàn cảnh này, trước hết, tuổi Dần cần kiểm điểm bản thân xem đã hành động đúng mực hay chưa. Con giáp này không nên tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh cho mọi người xung quanh hoặc hoàn cảnh, vì như vậy sẽ khó mà tiến bộ được.

Trên phương diện tình cảm, quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng đang dần trở nên căng thẳng hơn. Hai người thường xuyên mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt, chẳng ai muốn thông cảm cho ai.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Vận hạn 12 con giáp ngày 15/5/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo từ ngày 15/5 đến 21/5/2023, tuổi Tý khá vất vả, song sự vất vả đó sẽ giúp bản mệnh thu được trái ngọt. Đầu tuần, bản mệnh có thể bị cấp trên, đồng nghiệp gây khó dễ, nhưng đến cuối tuần, mọi khó khăn sẽ qua đi và con giáp này sẽ chứng minh được bản thân mình.

Vận trình tài lộc có dấu hiệu nhích nhẹ. Người làm nghề tự do sẽ được trả công hậu hĩnh nhờ những đóng góp của mình. Trong khi đó, người làm công ăn lương thì nên đợi thành quả cuối cùng sẽ đến vào những ngày cuối năm.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của các cặp đôi không mấy yên bình, dù giữa tuần mọi chuyện có dấu hiệu hòa hoãn, nhưng sau đó mọi việc lại trở về với nguyên trạng. Công việc mệt mỏi, áp lực cũng khiến hai người xa cách hơn.

Ngược lại, người độc thân có đường tình duyên đầy tươi sáng. Con giáp này có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Nếu cũng có thiện cảm với đối phương, bản mệnh nên cho người đó cơ hội được trò chuyện nhiều hơn để hiểu về nhau.

Vận hạn 12 con giáp ngày 15/5/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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