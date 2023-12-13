Vận hạn 12 con giáp ngày 14/12/2023: Ngọ có nguy cơ hao tổn tiền bạc, Mùi thị phi vây quanh, Thân xui xẻo đủ đường

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Năm ngày 14/12/2023, tuổi Ngọ dễ mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến công việc trì trệ, hiệu quả bị giảm sút. Thời điểm này nếu bản mệnh không biết kiềm chế lời nói, tiết chế thái độ khi giao tiếp với mọi người thì mọi chuyện còn trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Chuyện tình cảm trong ngày không được suôn sẻ. Con giáp này và nửa kia thường xuyên nảy sinh bất đồng trong quan điểm sống, đôi bên không chịu lắng nghe và đều cho rằng suy nghĩ của mình đúng, dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 6 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

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Tuổi Mùi

Mùi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Con giáp này nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu phải đối mặt với khó khăn.

Tử vi ngày 14/12 cho biết, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn. Bên cạnh đó, Mùi còn có quý nhân soi đường dẫn lối, giúp tuổi Mùi dễ tiếp cận được nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập, nhờ vậy mà tiền ngày một tăng lên nhiều hơn, dễ giàu sang phú quý trong tương lai.

Từ giờ đến cuối năm, tuổi Mùi càng phát tài phát lộc, giàu sang ngút trời. Người tuổi Mùi chỉ việc phát huy những nền tảng mình đã dựng xây và khuếch trương quy mô, cứ thế mà hốt vàng hốt bạc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.