Vận hạn 12 con giáp ngày 14/12/2023: Hợi tiền của hao hụt, Mùi khó khăn chồng chất, Mão thị phi vây quanh

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 19:33

Theo tử vi ngày mới dự đoán, 3 con giáp này cuộc sống có chút khó khăn, tiền bạc thất thoát, tài lộc đổ sông đổ bể.

Tuổi Hợi 

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chọn được việc bản thân yêu thích.  

Công việc: Người tuổi Hợi không còn lo lắng về công việc.

Tình cảm: Người tuổi Hợi không hẹn hò, không yêu đương với ai làm bạn thấy xấu hổ.

Tài lộc: Vững mạnh kinh tế, cố gắng xây dựng nguồn lực dồi dào. 

Sức khoẻ: Ăn nhiều đồ béo, gây khó chịu khi tiêu hoá.  

Vận hạn 12 con giáp ngày 14/12/2023: Hợi tiền của hao hụt, Mùi khó khăn chồng chất, Mão thị phi vây quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Thời gian này, người tuổi Mùi thoải mái trong công việc, không phải chịu nhiều áp lực. Bản mệnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Nhờ tính cẩn thận, tỉ mỉ, tuổi Mùi được cấp trên đánh giá cao. Tài lộc của bản mệnh trong giai đoạn phát triển rực rỡ, tiền của dồn về túi, cuộc sống không lo thiếu thốn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh kiên trì, thấu hiểu, chia sẻ với đối phương, không để đối phương phải một mình, cô đơn.

Vận hạn 12 con giáp ngày 14/12/2023: Hợi tiền của hao hụt, Mùi khó khăn chồng chất, Mão thị phi vây quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, cảnh báo tuổi Mão về sự xuất hiện của những người bản mệnh không mong muốn. Tin đồn vô căn cứ còn có thể làm tổn thương danh dự và uy tín của con giáp này trong mắt các đồng nghiệp và cấp trên.

Dù tuổi Mão đã cố gắng hết sức để thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng kẻ tiểu nhân vẫn không ngừng tìm cách để làm trở ngại cho bản mệnh trong việc đạt được thành công. Trong mọi tình huống, tuổi Mão cần duy trì sự bình tĩnh và sự tỉnh táo để xử lý.

Với công việc ngày càng bận rộn, thời gian của tuổi Mão dường như không còn đủ để chăm sóc đến mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, quan trọng là con giáp này cần nỗ lực duy trì liên lạc với người đặc biệt của mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dậu

Vận hạn 12 con giáp ngày 14/12/2023: Hợi tiền của hao hụt, Mùi khó khăn chồng chất, Mão thị phi vây quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, giàu có thịnh vượng, tài lộc hơn người, nhà mới xe sang chờ sẵn

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, giàu có thịnh vượng, tài lộc hơn người, nhà mới xe sang chờ sẵn

Cuối tuần này (16/12-17/12), 3 con giáp sau tài vận trải thảm đỏ, tiền đồ xán lạn, thập toàn thập mỹ đến bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 11 giờ 49 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 11 giờ 52 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 11 giờ 54 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 11 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 12 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 12 giờ 57 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 13 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng