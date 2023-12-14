Vận hạn 12 con giáp ngày 14/12/2023: Hợi tiền của hao hụt, Mùi khó khăn chồng chất, Mão thị phi vây quanh

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chọn được việc bản thân yêu thích.

Tình cảm: Người tuổi Hợi không hẹn hò, không yêu đương với ai làm bạn thấy xấu hổ.

Công việc: Người tuổi Hợi không còn lo lắng về công việc.

Tài lộc: Vững mạnh kinh tế, cố gắng xây dựng nguồn lực dồi dào.

Sức khoẻ: Ăn nhiều đồ béo, gây khó chịu khi tiêu hoá.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thời gian này, người tuổi Mùi thoải mái trong công việc, không phải chịu nhiều áp lực. Bản mệnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Nhờ tính cẩn thận, tỉ mỉ, tuổi Mùi được cấp trên đánh giá cao. Tài lộc của bản mệnh trong giai đoạn phát triển rực rỡ, tiền của dồn về túi, cuộc sống không lo thiếu thốn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh kiên trì, thấu hiểu, chia sẻ với đối phương, không để đối phương phải một mình, cô đơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, cảnh báo tuổi Mão về sự xuất hiện của những người bản mệnh không mong muốn. Tin đồn vô căn cứ còn có thể làm tổn thương danh dự và uy tín của con giáp này trong mắt các đồng nghiệp và cấp trên.

Dù tuổi Mão đã cố gắng hết sức để thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng kẻ tiểu nhân vẫn không ngừng tìm cách để làm trở ngại cho bản mệnh trong việc đạt được thành công. Trong mọi tình huống, tuổi Mão cần duy trì sự bình tĩnh và sự tỉnh táo để xử lý.

Với công việc ngày càng bận rộn, thời gian của tuổi Mão dường như không còn đủ để chăm sóc đến mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, quan trọng là con giáp này cần nỗ lực duy trì liên lạc với người đặc biệt của mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.