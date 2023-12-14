Vận hạn 12 con giáp ngày 14/12/2023: Hợi tiền của hao hụt, Mùi khó khăn chồng chất, Mão thị phi vây quanh

Theo tử vi ngày mới dự đoán, 3 con giáp này cuộc sống có chút khó khăn, tiền bạc thất thoát, tài lộc đổ sông đổ bể.
- Từ ngày mai 15/12 đến hết đêm Giáng sinh 25/12, 3 con giáp đời vận lên hương khí chất ngời ngời, phú quý tài lộc nhiều không kể siết
- Đúng ngày 15/12, cây kim tiền nở hoa: 3 con giáp lấy lại uy quyền, tiền bạc không lo, khó khăn có quý nhân giúp đỡ
Tuổi Hợi
Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chọn được việc bản thân yêu thích.
Công việc: Người tuổi Hợi không còn lo lắng về công việc.
Tình cảm: Người tuổi Hợi không hẹn hò, không yêu đương với ai làm bạn thấy xấu hổ.
Tài lộc: Vững mạnh kinh tế, cố gắng xây dựng nguồn lực dồi dào.
Sức khoẻ: Ăn nhiều đồ béo, gây khó chịu khi tiêu hoá.
Tuổi Mùi
Thời gian này, người tuổi Mùi thoải mái trong công việc, không phải chịu nhiều áp lực. Bản mệnh hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Nhờ tính cẩn thận, tỉ mỉ, tuổi Mùi được cấp trên đánh giá cao. Tài lộc của bản mệnh trong giai đoạn phát triển rực rỡ, tiền của dồn về túi, cuộc sống không lo thiếu thốn.
Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh kiên trì, thấu hiểu, chia sẻ với đối phương, không để đối phương phải một mình, cô đơn.
Tuổi Mão
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023 hôm nay, cảnh báo tuổi Mão về sự xuất hiện của những người bản mệnh không mong muốn. Tin đồn vô căn cứ còn có thể làm tổn thương danh dự và uy tín của con giáp này trong mắt các đồng nghiệp và cấp trên.
Dù tuổi Mão đã cố gắng hết sức để thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng kẻ tiểu nhân vẫn không ngừng tìm cách để làm trở ngại cho bản mệnh trong việc đạt được thành công. Trong mọi tình huống, tuổi Mão cần duy trì sự bình tĩnh và sự tỉnh táo để xử lý.
Với công việc ngày càng bận rộn, thời gian của tuổi Mão dường như không còn đủ để chăm sóc đến mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, quan trọng là con giáp này cần nỗ lực duy trì liên lạc với người đặc biệt của mình.
Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h
Quý nhân phù trợ: Mùi, Dậu
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.