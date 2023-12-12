Vận hạn 12 con giáp ngày 13/12/2023: Thìn có điềm báo hao tài, Sửu vướng họa thị phi, Dần làm ơn mắc oán

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Tư ngày 13/12/2023, tuổi Thìn rất dễ rơi vào tình trạng cô độc. Với tính cách tự lập, khi gặp khó khăn, con giáp này thể phải đối mặt với những thách thức một mình, không có sự hỗ trợ từ xung quanh.

Nếu có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn đang nảy sinh giữa bản mệnh và đối tác, việc giảm bớt cái tôi và tích cực hòa giải là quan trọng. Tránh để kiêu ngạo cá nhân tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa hai bên.

Thêm vào đó, có dấu hiệu báo trước về những trục trặc trong mối quan hệ của tuổi Thìn. Các cặp đôi cần phải cẩn trọng trước nguy cơ xuất hiện người thứ ba có thể đe dọa hạnh phúc của mình

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dần

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tương Phá lâm vận nhắc nhở những bạn tuổi Sửu nên cẩn thận với đối thủ làm ăn kẻo người ta đặt điều lật đổ bạn. Ngày này không thích hợp cho việc mở hàng, khai trương hay xuất kho, tính toán sổ sách quan trọng, ký hợp đồng vì khả năng cao bạn sẽ gặp nhiều vấn đề khó xử lý.

May thay nhờ có Chính Tài nên tài lộc của con giáp này vẫn cực ổn. Nhờ thu nhập từ công việc chính đem lại và những khoản tiền thưởng nhỏ mà tinh thần bạn được an ủi nhiều phần, đêm về ngủ yên giấc. Nếu khó khăn trong chuyện làm ăn, sắp tới sẽ có người đến tháo nút thắt cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 13/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần làm cho bản thân vướng mắc trong công việc.

Công việc: Người tuổi Dần vướng phải những công việc, làm việc còn nhiều khó khăn, không đạt kết quả mong đợi.

Tình cảm: Bạn đang vướng phải tình cảm khó chia xa, thường xuyên suy nghĩ tiêu cực.

Tài lộc: Tài lộc đang gặp những vấn đề bất ngờ, cố gắng chủ động tài chính.

Sức khoẻ:.Sức khỏe đang tốt, bạn đang dành thời gian vận động.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.