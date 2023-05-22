Vận hạn 12 con giáp hôm nay, thứ Hai ngày 22/05/2023

Tử vi 12 con giáp dự báo cục diện Tự Hình gây ra nhiều vận không cát lợi. Công danh sự nghiệp có phần bấp bênh do trạng thái tâm lý của bản mệnh không vững, tuy nhiên lại có Nguyệt Lệnh Quan Đới trợ đường quan lộc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển hy vọng. Đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Chuyện tình cảm không quá tốt cũng chẳng quá xấu. Cách cư xử của bạn sẽ quyết định tính bền vững của mối quan hệ. Có chuyện gì cũng nên chia sẻ với nửa kia, đừng giấu hết trong lòng sẽ tạo thành khoảng cách và sự nghi ngờ lẫn nhau. Người độc thân chớ nên phụ thuộc cảm xúc vào một người nào đó bởi bạn có thể thất vọng vì những kỳ vọng của mình.

Tài lộc được dự báo có cơ hội thăng tiến nhờ tài tinh chiếu mệnh, bạn càng chăm chỉ cày cuốc thì thu về càng nhiều. Tuy nhiên vận khí chưa ổn định, có giữ được tiền trong tay hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Đôi khi bạn có thể vì chủ quan quá mức mà đưa ra những lựa chọn, quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc mất mát, hao tổn.

Phương diện sức khỏe cũng cần phải chú ý. Bởi có Thiên Nguyệt chủ ốm đau ảnh hưởng, sức khỏe liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, bạn cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có thể điêu đứng vì tiền bạc thất thoát quá nhanh trong tuần này. Chịu tác động của hung tinh Đại Hao, dù không chi tiêu quá nhiều, song bạn khó lòng tiết kiệm được trong khoảng thời gian này. Những nguồn chi bất ngờ ập đến và bạn bắt buộc phải thanh toán chúng trong thời gian sớm nhất.

Sự nghiệp cũng có thể gặp vài biến cố trong thời gian này. Bạn được nhiều người giúp đỡ và hỗ trợ, tuy nhiên, bạn vẫn không thể tiến đến thành công như mong đợi. Có thể là do con giáp này mang tâm lý dựa dẫm quá nhiều, không tự mình phán đoán nên khi thiếu đi sự kèm cặp của người khác, bạn lộ rõ những yếu điểm và sự lúng túng của bản thân.

Chuyện tình cảm bất ổn, có hàng loạt vấn đề xảy ra cùng lúc mà nếu tuổi Hợi không xử lý sớm thì e rằng rất khó cứu vãn. Trong đó nguyên nhân chính là có người thứ ba xuất hiện xen ngang vào mối quan hệ của bạn chia rẽ tình cảm hai người, hạnh phúc gia đình lung lay nghiêm trọng.

Với người độc thân, dường như bạn vẫn còn đang chần chừ và sợ hãi khi nhìn về tương lai. Hơn ai hết, bạn hiểu rằng bản thân cần thêm thời gian để lấy lại sự cân bằng. Chính vì thế, bạn nên thư giãn nhiều hơn trong thời gian này để cho tâm trí được chữa lành trước khi quyết định tiến thêm bước nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong tuần này, người tuổi Tỵ có điềm báo xui xẻo do hung tinh Thiên Cẩu đeo bám, may mắn thì ít mà rủi ro thì nhiều, cần chuẩn bị tâm lý đề phòng. Công danh sự nghiệp gần như không có sự phát triển, một vài dự định gặp trục trặc nửa chừng, bản mệnh sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức để tháo gỡ khó khăn.

Càng về cuối tuần vận khí càng sa sút, lúc này sẽ có thêm sự ảnh hưởng của Thiên Quan, dấu hiệu cho thấy có tiểu nhân rình rập. Do đó bạn nên sắp xếp công việc quan trọng thực hiện vào thời điểm đầu tuần thì hơn, như vậy có thể hạn chế phần nào sự tác động bất lợi từ vận khí.

Tuần này tài lộc cũng không tốt, bạn cần phải cẩn thận trong việc giữ gìn tiền bạc, thắt chặt chi tiêu và không nên cho bất cứ ai vay tiền. Trước những lời chào mời đầu tư, bạn nên giữ tỉnh táo để tìm hiểu thông tin rõ ràng, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà vội vàng đâm đầu.

Hung vận còn đeo bám con giáp này ở phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, nguyên nhân là do bạn dồn hết thời gian và tâm sức vào công việc và chuyện kiếm tiền nên bỏ lỡ những giây phút bên gia đình của mình. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà có phần xa cách, nguội lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.