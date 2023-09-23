Vận hạn 12 con giáp hôm nay, thứ Bảy (23/5/2023): 3 tuổi có điềm báo hao tài, cần cẩn thận trong công việc, cuối ngày không mấy thuận lợi

Tử vi hôm nay ngày 23/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão hôm nay còn vương vấn chuyện buồn, cố gắng vượt qua.

Tình cảm: Hôm nay, bản thân bạn có mối tình cảm thân mật với người đã bấy lâu nay tìm hiểu.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão sự nghiệp đã được cải thiện, tuy nhiên hãy nhìn nhận năng lực và phát huy mạnh mẽ hơn nữa.

Tài lộc: Tiền bạc giúp bạn giải quyết được nhiều công việc, cố gắng hoàn thiện mức lương khi có nhiều cơ hội.

Sức khoẻ: Chạy bộ cần điều hòa nhịp tim tốt hơn, đừng chạy quá sức.

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Tuổi Thân

Tương phá xuất hiện trong ngày mới này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng 9 này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng 9 này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

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Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 23/9/2023 hôm nay, tuổi Tuất rất dễ rơi vào những sự cố khó lường. Dù bản mệnh đã cẩn thận lắm rồi vẫn có thể xảy ra rắc rối không mong muốn.

Con giáp này có nhiều ý tưởng và có thể áp dụng cho công việc hiện tại, tuy nhiên sử dụng chúng sao cho hợp lý là lời khuyên dành cho bản mệnh. Đừng ôm đồm và rồi có một ngày mệt mỏi và kém hiệu quả.

Tuổi Tuất được khuyên hãy tự tin với những sáng kiến của mình cho dù ai đó có thể chê bai. Nếu nó không thực tế thì cũng cho bản mệnh chút kinh nghiệm đáng giá, vì thế hãy trân trọng bất cứ cơ hội nào mang đến cho mình.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.