Vận hạn 12 con giáp hôm nay, Chủ nhật 07/05/2023: 1 tuổi dễ rước họa vào thân, 2 tuổi gặp họa thị phi trong công việc, 1 tuổi có tin không may mắn

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , Chủ nhật ngày 7/5/2023 hôm nay, tuổi Mão trở nên hào hứng với công việc hơn. Nhờ vậy, bản mệnh có thể tạo ra nhiều giá trị vượt trội. Nhân cơ hội này hãy chứng minh cho mọi người xung quanh thấy khả năng thật sự của bản mệnh có thể đến mức nào.

Tiếc là tuổi Mão đang gặp phải những chuyện không vui vẻ trong mối quan hệ tình cảm. Có lẽ bản mệnh và đối phương không còn được gắn kết như xưa, tạo ra khoảng cách đủ để kẻ thứ ba có cơ hội chen ngang vào.

Sự quyết đoán đã giúp cho con giáp này này thu tài lộc về tay, thời cơ không phải lúc nào cũng có nên cần quyết định nhanh và dứt khoát. Chính vì hiểu được điều đó, tuổi Mão có thể thu được kết quả thành công rực rỡ, tiền bạc vô cùng dồi dào.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Ngày Sửu Thìn Tương Phá, người tuổi Thìn gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai kế hoạch công việc của mình khi liên tục vấp phải sự cản trở từ tiểu nhân. Đối phương tìm mọi cách để quấy phá, gây đủ trò bất lợi khiến tiến độ của bạn khá trì trệ, hiệu suất sụt giảm khá rõ.

Đường tài lộc của con giáp này trong ngày chủ nhật này cũng chẳng khá hơn là mấy khi xung quanh bản mệnh luôn có những kẻ tiểu nhân gây chuyện thị phi, phá hoại chuyện làm ăn của. Người tuổi Thìn cần hết sức đề phòng và có những phương án đối phó thích hợp để tránh thiệt hại.

Hung vận còn gây ra nhiều vấn đề trong vận trình tình cảm của Thìn. Dù người ngoài đều nhận ra nhưng do là người trong cuộc nên bạn vẫn thường hay u mê, không tỉnh táo. Nguyên nhân cũng bởi con giáp này này không dành đủ thời gian để quan tâm chăm sóc cho người bạn đời của mình nên tình cảm ngày càng xa cách.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng tháng 12 con giáp dự báo cục diện Tương Hình cho thấy, sự nghiệp của những chú Dê khá trì trệ, tinh thần làm việc cũng không đủ nhiệt tình, làm mọi thứ một cách hời hợt và mang tâm lý bị ép phải làm.

Thái độ xao nhãng có thể khiến phạm phải không ít sai lầm, công việc không đâu vào đâu. Thêm nữa sức cạnh tranh trong công việc ở thời điểm này cũng rất lớn, cá tính của bạn lại khiến cho quan hệ đồng nghiệp trở nên căng thẳng, có thể vướng tai tiếng, thị phi.

Sự nghiệp biến động kéo theo tài lộc thăng trầm bất định. Tiền lúc có lúc không, lúc được thì được khá nhiều nhưng mất thì cũng dễ trắng tay, khó tích lũy được. Các nguồn thu phụ trong tháng cũng bị sụt giảm, dù bạn có ôm đồm nhiều việc thì hiệu quả cũng không cao, lại khiến áp lực tinh thần ngày càng nặng nề.

Tâm tính nhiều ức chế kéo theo tâm trạng bất ổn, nóng lạnh vui buồn thất thường nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng phát sinh trục trặc. Gia đạo lục đục, vợ chồng hay mâu thuẫn, tần suất chia sẻ, nói chuyện giảm đi trông thấy. Người độc thân có xu hướng ngại xã giao, chỉ muốn tập trung cho công việc nên tình cảm chưa có tiến triển gì mới.

Do thường xuyên rơi vào tình trạng căng thẳng, suy nghĩ nhiều nên tuổi Mùi dễ bị stress, ảnh hưởng tới chế độ sinh hoạt thường ngày, thể trạng sa sút đáng kể. Tháng này bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát, chú trọng dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.