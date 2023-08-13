VẬN ĐEN đeo bám, hôm nay 13/8, 3 con giáp tiền tài khó tụ dễ tán, gia đạo BẤT AN, sự nghiệp BẤT ỔN, công sức bỏ ra đều đổ sông đổ bể

Cục diện Tương Phá giáng họa, người tuổi Ngọ dễ bị kẻ tiểu nhân phá hoại hoặc cướp công trong ngày hôm nay. Để công sức bấy lâu không trở thành công cốc, tốt nhất bạn nên tập trung làm việc, chớ lơ là, được đấy đâu hay đến đấy.

Mộc sinh Hỏa, phương diện tình cảm lại đem tới cho bản mệnh nhiều tin vui. Người độc thân có thể nhận được lời bày tỏ đến từ một ai đó. Dù khá ngạc nhiên nhưng bạn nhận ra mình cũng có thiện cảm với đối phương.

Chuyện làm ăn cũng không được như ý do bạn dễ vướng phải mâu thuẫn với khách hàng và đối tác. Thay vì tranh cãi "chuyện bé xé ra to" thì bạn nên bình tĩnh trao đổi với đối phương, rồi mọi chuyện sẽ đều có cách giải quyết.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ Nhật 13/08/2023, do tác động xấu của các hung tinh, tuổi Tỵ phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay tuổi Tỵ có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau, tuổi Tỵ không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý. Nếu có ý định giảm cân thì nên lên kế hoạch hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.

Tuổi Sửu

Chủ Nhật, trong công việc tuổi Sửu không thật sự cảm thấy thoải mái. Tuổi Sửu đang bị lợi dụng công sức của chính mình, khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được công nhận thì chẳng có tên mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu tuổi Sửu đôi khi lại không được tỉnh táo mà cứ để cho cảm xúc dẫn dắt. Cuối cùng bản thân trở nên u mê, có được hạnh phúc nhưng cũng phải trải qua không ít nỗi buồn.

Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Sửu làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.