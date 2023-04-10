Vận đen đeo bám 3 con giáp trong 3 ngày tới (13/4): tiểu nhân hãm hại, hết tiền cạn tình, VẬN TRÌNH lao đao bấp bênh, dễ xảy ra tranh chấp mất tiền oan

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 20:50

Trong 3 ngày sắp tới đây (13/4), có 3 con giáp có nguy cơ tổn thất tiền bạc, đen đủi đủ đường, coi chừng tiểu nhân hãm hại mà không biết.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trong thời gian tới sẽ gánh vác nhiều trọng trách công việc lớn. Không những thế, con giáp này còn đương đầu khó khăn, sự cố do tiểu nhân gây ra. Lộ trình thăng tiến của người tuổi Mão sắp cán đích bất ngờ bị ngáng đường, cản trở.

Tuổi Mão cũng gặp phải rất nhiều điều thị phi, đôi khi còn dính phải phiền phức không đáng có. Những người ghét bạn bấy lâu nay còn có thể làm hại khiến bạn có nguy cơ bị thôi việc.

Về sức khỏe, theo tử vi học, tuổi Mão 3 ngày tới cần cẩn trọng. Áp lực xấu từ công việc sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn gây mệt mỏi và tinh thần giảm sút. Đừng nên quá lo lắng vào mọi chuyện mà nên có phương án và kế hoạch cụ thể.

Vận đen đeo bám 3 con giáp trong 3 ngày tới (13/4): tiểu nhân hãm hại, hết tiền cạn tình, VẬN TRÌNH lao đao bấp bênh, dễ xảy ra tranh chấp mất tiền oan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân cẩn thận tiểu nhân chơi xấu, tiền bạc tiêu tán trong 3 ngày tới. Những dự án bạn đầu tư có thể lâm vào tình trạng trì trệ. Công việc của bạn cũng gặp nhiều khó khăn vì tiểu nhân quấy phá, cấp trên có cái nhìn không mấy tốt về bạn.

Bạn bị sao xui xẻo chiếu mệnh nên vận tiền tài đều không như ý. Công sức bỏ ra bao nhiêu cũng không được công nhận. Thậm chí còn khiến bản thân gặp nhiều chuyện buồn phiền, tiền bạc làm bao nhiêu cũng mất, không để dành được.

Vận đen đeo bám 3 con giáp trong 3 ngày tới (13/4): tiểu nhân hãm hại, hết tiền cạn tình, VẬN TRÌNH lao đao bấp bênh, dễ xảy ra tranh chấp mất tiền oan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng không được như ý. Người độc thân không tìm được người hiểu mình. Người có gia đình, người yêu, mối quan hệ gặp nhiều trục trặc, không giải quyết được.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu mắc lỗi trong công việc và thực sự là gặp họa khi bạn phải bồi thường số tiền khá lớn vì sự sai sót này trong 3 ngày nữa. Cấp trên cũng không muốn phạt bạn nhưng đây là quy định công việc bạn cần phải tuân thủ. 

Tình hình tài chính hao hụt do sức khỏe có dấu hiệu trở nặng vì bạn quá chủ quan, bệnh không đi khám đến khi mệt mỏi thì mới cảm thấy cần phải kiểm tra. Chỉ là bệnh về đường tiêu hóa nhưng nó thực sự khiến bạn khó chịu, làm việc không hiệu quả, tiền bạc đổ vào đó cũng khá là nhiều.

Đã thế chuyện tình yêu cũng không được như ý do hôn nhân rạn nứt, vợ chồng nghi kị nhau. Phải nói là mọi tai ương ập lên đầu ngày 13/4.  Điều quan trọng là phải bình tĩnh xử lý từng việc một. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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