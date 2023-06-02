VẬN ĐEN ĐEO BÁM: 3 con giáp này tài vận bấp bênh, người làm đầu tư càng phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, tai ương RÌNH RẬP trong 3 ngày tới 6/6/2023

Tâm linh - Tử vi 02/06/2023 21:11

Do tác động của Ngũ Quỷ hung tinh, 3 người sau hết sức cẩn thận với tiểu nhân, khiến các con giáp không giữ được tiền, lại còn phải tiêu tốn đủ cho những vấn đề khác.

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam hội mà tuổi Thìn rất giỏi trong việc giữ hòa khí với mọi người. Ngoài ra, bạn có thể sẽ khám phá ra một sự thật bất ngờ về tình bạn của mình. Hãy chuẩn bị đón nhận! Người tuổi Thìn có nhiều niềm vui trong công việc. Mọi việc đầu xuôi, đuôi lọt giúp bạn và cả những người trong nhóm cảm thấy vô cùng an tâm.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn cũng nên cẩn thận hơn về mặt tài chính, đặc biệt là khi ai đó yêu cầu sự hỗ trợ của bạn. Đây là giai đoạn rất khó khăn, người ta có thể mượn bạn nhưng việc trả lại tiền là rất gian nan, có khi còn mất cả tình cảm.

VẬN ĐEN ĐEO BÁM: 3 con giáp này tài vận bấp bênh, người làm đầu tư càng phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, tai ương RÌNH RẬP trong 3 ngày tới 6/6/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình tài lộc của tuổi Dần rực rỡ. Con giáp này có thể thu về một khoản dư dả nhờ các mối đầu tư bất ngờ có lãi. Thậm chí, có một vài người còn có cơ hội phát tài bất ngờ nhờ may mắn. Tuy nhiên, khi cầm khoản tiền ấy ở trong tay, tuổi Dần nên có cách chi tiêu hoặc đầu tư thỏa đáng, không nên chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ nhất thời.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong cổ tay, phía trong đùi…

VẬN ĐEN ĐEO BÁM: 3 con giáp này tài vận bấp bênh, người làm đầu tư càng phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, tai ương RÌNH RẬP trong 3 ngày tới 6/6/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão trở thành tấm gương cho mọi người trong tập thể noi theo. Con giáp này thường tìm ra hướng đi mới để giải quyết công việc, không còn mãi đi theo một lối mòn mà người đi trước đã vạch ra. Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công lớn thế nào, tuổi Mão cũng chớ nên kiêu ngạo, cho rằng người khác phải nghe theo mình. Ai cũng có những thế mạnh riêng, bản mệnh nên nhìn ra điểm mạnh của người khác và học tập cải thiện bản thân.

Bên cạnh đó, con giáp này được nhắc nhở dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, cũng nên chú ý đến sức khỏe. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đừng nên bắt cơ thể làm việc mệt mỏi quá sức kẻo đổ bệnh.

VẬN ĐEN ĐEO BÁM: 3 con giáp này tài vận bấp bênh, người làm đầu tư càng phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, tai ương RÌNH RẬP trong 3 ngày tới 6/6/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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3 tuổi sau luôn gặp nhiều may mắn, thăng hoa trong tình cảm lẫn thành công sự nghiệp, có ngôi sao soi chiếu hứa hẹn sẽ có được phần thưởng xứng đáng.

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