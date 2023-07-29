Vận đỏ như son vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/7-31/7), 3 con giáp là 'hũ vàng hũ bạc' của gia đình, phúc khí vô tận, tài lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 11:45

3 con giáp là 'hũ vàng hũ bạc' của gia đình, phúc khí vô tận, tài lộc vô biên vào 2 ngày tới.

Tuổi Sửu

Công việc và tình duyên của người tuổi Sửu sẽ có sự cải thiện rõ rệt. Cách làm việc thông minh, biết lên kế hoạch chi tiết và khoa học để thực hiện các mục tiêu của mình. May mắn được quý nhân che chở nên mọi bước đi của bản mệnh đều trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Cát tinh nâng đỡ đem đến cho con giáp này nhiều tin vui liên quan tới vấn đề tài chính.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ vô cùng ngọt ngào. Bản mệnh có thể tự tin vì đang sở hữu hạnh phúc, ngọt ngào mà không phải ai cũng có được. Người độc thân nhanh chóng tìm được ý trung nhân thông qua sự mai mối của người trong nhà.

Vận đỏ như son vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/7-31/7), 3 con giáp là 'hũ vàng hũ bạc' của gia đình, phúc khí vô tận, tài lộc vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

 

Tử vi cho thấy người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường quan lộc trong 4 ngày tới. Những mục tiêu của bản mệnh gần như đã hoàn thành và đem lại kết quả tốt đẹp. Sự siêng năng và hết mình với công việc đem lại cho người tuổi này cơ hội thăng tiến trong công việc rất cao.

Đào hoa nở rộ đem lại cho người độc thân nhiều cơ hội kết giao bạn bè, nhất là những người khác giới. Nếu hai người tìm được sự đồng điệu tâm hồn, khả năng thành đôi sẽ là rất cao. Nhờ đào hoa vượng nâng đỡ mà bản mệnh đón nhận được nhiều tin vui liên quan tới chuyện tình cảm. Người độc thân cũng sớm tìm được người tâm đầu ý hợp nhờ sự giới thiệu của người thân.‏

Vận đỏ như son vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/7-31/7), 3 con giáp là 'hũ vàng hũ bạc' của gia đình, phúc khí vô tận, tài lộc vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ trong thời điểm tới. Các kế hoạch mà con giáp này đang tiến hành đều nhận được tín hiệu khả quan ngoài mong đợi. Vốn là người nhạy bén và thông minh nên không khó hiểu khi mọi thứ lại luôn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Công việc thuận buồm xuôi gió đem lại cho con giáp này một ngày dồi dào tài chính.‏

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ hài hòa yên ổn. Người độc thân tạm hài lòng với cuộc sống, công việc lúc này nên chưa nghĩ tới việc tìm kiếm người yêu. Tình cảm gia đình cũng vừa được hâm nóng nên đem lại nhiều cảm xúc mới mẻ cho cả hai.‏

Vận đỏ như son vào đúng 2 ngày liên tiếp (30/7-31/7), 3 con giáp là 'hũ vàng hũ bạc' của gia đình, phúc khí vô tận, tài lộc vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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