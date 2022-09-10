Vận đen phủ kín lối, vận trình tuột dốc thê thảm trong 2 ngày đầu tuần (12/9 - 13/9), 3 con giáp hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 10:09

Theo như tử vi dự đoán thì trong 2 ngày đầu tuần này, những con giáp dưới đây nên thận trọng nhất mọi phương diện, đặc biệt là về tiền tài của mình.

Tuổi Dần

Đứng đầu trong top 3 con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất trong 2 ngày đầu tuần chính là người tuổi Dần. Tuổi Dần sẽ gặp vô số vận xui, không chỉ mất mát tiền tài Dần còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc. Bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dần phải đương đầu với không ít khó khăn, thất bại, thậm chí là oan ức. Thế nhưng, thay vì xù lông nhím để than trách số phận bạn hãy giữ cho mình bình tĩnh để lựa chọn hướng giải quyết có lợi nhất.

Để tránh những mất mát không đáng có, Dần nên khôn ngoan hơn trong cư xử, giao tiếp. Đừng dễ dàng dốc hết ruột gan với ai, cũng đừng dễ dàng tin tưởng những lời người khác nói khi bạn chưa kiểm chứng. Càng cẩn trọng, bình tĩnh bạn sẽ càng giảm thiểu được thất thoát trong thời gian đen đủi này.

Vận đen phủ kín lối, vận trình tuột dốc thê thảm trong 2 ngày đầu tuần (12/9 - 13/9), 3 con giáp hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại - Ảnh 1
Đứng đầu trong top 3 con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất trong 2 ngày đầu tuần chính là người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi dự đoán, trong 2 ngày đầu tuần này, người tuổi Tý cũng nằm trong top 3 con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất. Bản mệnh cần chú tâm và cẩn trọng hơn trong những chuyện hợp tác làm ăn. Thấy thuận lợi quá cũng cần phải đề phòng và kiểm tra lại các thông tin cần thiết. Kẻ tiểu nhân có thể đang giăng bẫy, chỉ chờ bản mệnh lọt vào mà lừa gạt tiền bạc thôi. Đồng thời, cũng nên tránh những chuyện thị phi nếu không muốn mất thêm một khoản tiền vị những điều rắc rối đó mang đến.

Điềm báo tử vi cho thấy hung tinh đang rình rập, có thể sẽ gây ra tai họa với người tuổi Tý. Bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi sử dụng những đồ vật bằng kim loại sắc nhọn, chú ý giữ khoảng cách an toàn với những đồ vật có cạnh sắc để hạn chế việc vô tình bị thương hay chảy máu. Họa huyết quang còn cảnh báo bản mệnh phải giữ an toàn khi xuất hành. Chú ý không đi đến những nơi vắng người một mình hay vào lúc khuya vắng, làm gì cũng phải nhớ an toàn là trên hết.

Vận đen phủ kín lối, vận trình tuột dốc thê thảm trong 2 ngày đầu tuần (12/9 - 13/9), 3 con giáp hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại - Ảnh 2
Xem tử vi dự đoán, trong 2 ngày đầu tuần này, người tuổi Tý cũng nằm trong top 3 con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sung sướng từ trong trứng nước, cuộc đời họ như được trải hoa hồng với cuộc sống an nhàn, sung túc và ít khi phải nỗ lực vì một điều gì. Chính sự tự phụ ấy là nguyên nhân khiến Thìn thiếu kinh nghiệm sống, không biết cách nhìn người và dễ dàng trao lòng tin cho người khác. Phải chờ đến khi tiền mất tật mang, bị người khác làm cho tổn thương Thìn mới “sáng mắt” và học cách bảo vệ chính mình trước dòng đời khắc nghiệt. 

Trong 2 ngày đầu tuần, Thìn phải thật sự cẩn trọng kẻo lại gặp chuyện tiền mất mà tật lại mang vào người đấy nhé. Tốt nhất là nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên tiêu xài hoang phí và tùy tiện trong giai đoạn này. Chẳng hạn như khi đi siêu thị hay shopping thì nên đưa ra danh sách những thứ cần mua và không nên mua quá quy định là tốt nhất. Với những ai có dự định cho bạn hay người quen mượn tiền thì cũng nên cân nhắc. Bởi lẽ, vận trình cho thấy bạn sẽ rất khó để đòi lại số tiền này khi cần dùng lắm đấy nhé nếu không muốn nói là có nguy cơ bị quỵt rất cao.

Vận đen phủ kín lối, vận trình tuột dốc thê thảm trong 2 ngày đầu tuần (12/9 - 13/9), 3 con giáp hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại - Ảnh 3
Trong 2 ngày đầu tuần, Thìn phải thật sự cẩn trọng kẻo lại gặp chuyện tiền mất mà tật lại mang vào người đấy nhé - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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