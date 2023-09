Vận đen phủ kín lối, vận trình tuột dốc thê thảm trong 2 ngày đầu tuần (12/9 - 13/9), 3 con giáp hao tài tốn của, tiểu nhân hãm hại

Đứng đầu trong top 3 con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất trong 2 ngày đầu tuần chính là người tuổi Dần. Tuổi Dần sẽ gặp vô số vận xui, không chỉ mất mát tiền tài Dần còn bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt đẹp trong công việc. Bị tiểu nhân quấy phá, tuổi Dần phải đương đầu với không ít khó khăn, thất bại, thậm chí là oan ức. Thế nhưng, thay vì xù lông nhím để than trách số phận bạn hãy giữ cho mình bình tĩnh để lựa chọn hướng giải quyết có lợi nhất.

Đứng đầu trong top 3 con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất trong 2 ngày đầu tuần chính là người tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Xem tử vi dự đoán, trong 2 ngày đầu tuần này, người tuổi Tý cũng nằm trong top 3 con giáp xui xẻo, hao tài tốn của bậc nhất. Bản mệnh cần chú tâm và cẩn trọng hơn trong những chuyện hợp tác làm ăn. Thấy thuận lợi quá cũng cần phải đề phòng và kiểm tra lại các thông tin cần thiết. Kẻ tiểu nhân có thể đang giăng bẫy, chỉ chờ bản mệnh lọt vào mà lừa gạt tiền bạc thôi. Đồng thời, cũng nên tránh những chuyện thị phi nếu không muốn mất thêm một khoản tiền vị những điều rắc rối đó mang đến.

Điềm báo tử vi cho thấy hung tinh đang rình rập, có thể sẽ gây ra tai họa với người tuổi Tý. Bản mệnh cần hết sức cẩn thận khi sử dụng những đồ vật bằng kim loại sắc nhọn, chú ý giữ khoảng cách an toàn với những đồ vật có cạnh sắc để hạn chế việc vô tình bị thương hay chảy máu. Họa huyết quang còn cảnh báo bản mệnh phải giữ an toàn khi xuất hành. Chú ý không đi đến những nơi vắng người một mình hay vào lúc khuya vắng, làm gì cũng phải nhớ an toàn là trên hết.