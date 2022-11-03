Vận đen đeo bám không buông: 3 con giáp bị Thần Tài xa lánh, sao quả tạ rơi trúng đầu, đụng đâu hỏng đó, tai ương ngập trời vào tháng 11

Tử vi cho biết người tuổi Thìn chính là con giáp gặp đôi chút rắc rối thị phi trong tháng 11 dương lịch. Những người tuổi Thìn do rất hãnh tiến cầu toàn trong công việc nên đôi khi bạn sẽ gây áp lực cho những người xung quanh mình. Nhất là với những người đang làm lãnh đạo bạn dễ bị nhân viên ghen ghét bởi sự chu đáo cầu toàn của mình.

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Với người làm công bạn nên thận trọng bởi sự thông minh của bạn cũng khiến người xung quanh khó chịu. Hãy kiềm chế bớt cái tôi

Tuổi Thân

Ngày Kiếp Tài giáng họa, hung tinh này có thể sẽ mang tới cho tuổi Thân tin xấu khi gặp họa phá tài. Con giáp này cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ của mình. Đừng vội tin lời một ai mà đổ cả đống tiền đầu tư chẳng hề có kiểm chứng, cuối cùng mới nhận ra mình đã sai khi tin lầm người.

Ngũ hành xung khắc còn dẫn đến những lục đục mâu thuẫn trong đời sống gia đình. Khả năng cao là các cặp đôi sẽ nảy sinh tranh cãi do chuyện tiền bạc. Cách giải quyết nhanh nhất là cả hai hãy đối thoại trực tiếp với nhau để tháo gỡ vấn đề, nhưng trước đó có lẽ bạn cần phải bình tĩnh hơn.

Trong những ngày tháng 11, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và phòng giã gạo. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tuất

Tử vi trong tháng 11 Dương lịch này, tuổi Tuất chính là con giáp chính là người gặp nhiều rủi ro trong công việc của mình. Thời gian này, do bản mệnh nên suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra quyết định thay vì vội vàng chớp lấy thời cơ mà không suy xét điều đó có thực sự phù hợp với mình không nhé.

Tháng 11 này, những người thuộc 3 tuổi này phải luôn luôn cẩn thận trong mọi việc, làm ăn thất bát, tiền bạn trôi sạch khỏi nhà. Ảnh minh họa: Internet

Khi người tuổi Tuất thấy có vướng mắc gì bạn hãy mạnh dạn đứng ra nhận trách nhiệm, chớ nên sợ hãi mà thoái thác cho người khác.

Trong 30 ngày tới việc kiếm tiền của bản mệnh khá khó khăn, thu nhập chỉ đủ chi tiêu chứ không tiết kiệm được là bao. Đặc biệt, tuổi Tuất còn có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc. Trong thời gian này những người tuổi Tuất hãy thận trọng trong những quyết định liên quan đến tài chính, chớ tin người quá dễ dàng.

* Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.