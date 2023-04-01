Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng buổi chiều ngày 2/4: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà

Tâm linh - Tử vi 01/04/2023 08:30

Từ khung giờ này, ba con giáp được thần Tài phù hộ vận may, làm mưa làm gió' thu về bạc triệu, tài lộc ngày càng vượng.

 

Tuổi Sửu

Từ khung giờ này, đối với người tuổi Sửu, vận may triệu tập, quý nhân lên như mây, Thần Tài phù hộ, tài lộc lại đến, tiền bạc rủng rỉnh. Về tài lộc, có vận may nhỏ, vận may lớn đắp lên, ngày càng sung túc.

Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng buổi chiều ngày 2/4: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ khung giờ này, tuổi Sửu sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời có một không hai. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng vào thời điểm này, tuổi Sửu sẽ có vận may lội ngược dòng, ước mơ xây dựng cuộc sống sung túc vạn người mê đã đến lúc trở thành hiện thực. Người tuổi Sửu vốn lanh lợi và luôn biết nắm bắt thời cơ tốt, vì vậy họ sẽ tìm được hướng đi cho mình và có thể từ nghèo thành giàu trong một đêm.

Tuổi Mùi

Từ khung giờ này, việc làm ăn kinh doanh của những người bán hàng online tuổi Mùi khá thuận lợi, đem lại cho bản mệnh khoản tiền dư dả ở hiện tại mà còn có thể ở cả tương lai. Hãy phát huy khả năng của mình để gây ấn tượng với mọi người nhé. Bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn, kiếm tiền về đầy túi. Bạn nhận được sự ngưỡng mộ và tin cậy của mọi người xung quanh và hứa hẹn còn thăng tiến hơn nữa trong tương lai.

Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng buổi chiều ngày 2/4: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bạn thuộc con giáp Mùi có vận may, nếu nắm bắt được vận may lớn này mà tiền bạc rủng rỉnh thì sẽ được cả đời may mắn, đổi vận đen đủi, chịu thương chịu khó. Mặt khác, những người bạn nữ sinh năm Mùi vào thời điểm này sẽ có vận đào hoa, vượng phu ích tử. Tuy nhiên, Mùi cũng phải cẩn thận, không đầu tư quá nhiều vào những lĩnh vực không quen thuộc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh ra vào năm Dần thường là người trung thực, mạnh mẽ và có tầm nhìn xa trộng rộng. Mặc dù thành công hơn người nhưng họ cũng không hề kiêu ngạo mà không ngừng vươn lên phía trước.

Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng buổi chiều ngày 2/4: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần sống thực dụng, luôn cân nhắc, tính toán kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Cho dù là việc lớn hay việc nhỏ, con giáp này đều toàn tâm toàn ý chứ không lơ là. Vì vậy, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong công việc và được Thần Tài ban phát của cải. Ở nơi làm việc, con giáp nay nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm từ đồng nghiệp. Cấp trên cũng rất coi trọng người tuổi Dần. Con giáp này có tài lộc dồi dào, gặp nhiều chuyện vui. Lúc này sự nghiệp của họ dần ổn định, phất lên không ngừng. Họ mang đến cho gia đình cuộc sống no ấm, đủ đầy.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

 

 

Chính Tài xuất hiện xua tan vận xui trùng trùng cho 3 con giáp vào 15 ngày đầu tháng 4: Thoát ngay vận xui, vận đỏ như son, ăn lộc trúng số, tiền bay vào túi, từ nay nhiều của nhiều lộc ăn mãi chả hết

Chính Tài xuất hiện xua tan vận xui trùng trùng cho 3 con giáp vào 15 ngày đầu tháng 4: Thoát ngay vận xui, vận đỏ như son, ăn lộc trúng số, tiền bay vào túi, từ nay nhiều của nhiều lộc ăn mãi chả hết

Đây là thời kỳ đỉnh cao của 3 con giáp sau, đại công cáo thành, may mắn nối tiếp, giàu sang phú quý. Tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, thành công nối tiếp thành công, đã giàu lại còn giàu mãi

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 2/4 tử vi tu vi ngay 2/4

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 11 phút trước
Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Trúng số độc đắc trong 2 tuần tới, 3 con giáp đạp trúng hố vàng, hào quang chiếu rọi, vận khí tốt tươi, cuộc đời êm ấm

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp vận số đỏ rực, sự nghiệp xuôi chèo mát mái, tiền đẻ ra tiền, giàu có không ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng