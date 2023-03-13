Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng 4h ngày 14/3: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà, vạn sự suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 15:15

Từ khung giờ này, ba con giáp được Thần Tài phù hộ vận may, làm mưa làm gió' thu về bạc triệu, tài lộc ngày càng vượng.

 

Tuổi Sửu

Từ khung giờ này, đối với người tuổi Sửu, vận may triệu tập, quý nhân lên như mây, Thần Tài phù hộ, tài lộc lại đến, tiền bạc rủng rỉnh. Về tài lộc, có vận may nhỏ, vận may lớn đắp lên, ngày càng sung túc.

Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng 4h ngày 14/3: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà, vạn sự suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, từ khung giờ này, tuổi Sửu sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời có một không hai. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng vào thời điểm này, tuổi Sửu sẽ có vận may lội ngược dòng, ước mơ xây dựng cuộc sống sung túc vạn người mê đã đến lúc trở thành hiện thực. Người tuổi Sửu vốn lanh lợi và luôn biết nắm bắt thời cơ tốt, vì vậy họ sẽ tìm được hướng đi cho mình và có thể từ nghèo thành giàu trong một đêm.

Tuổi Mùi

Từ khung giờ này, việc làm ăn kinh doanh của những người bán hàng online tuổi Mùi khá thuận lợi, đem lại cho bản mệnh khoản tiền dư dả ở hiện tại mà còn có thể ở cả tương lai. Hãy phát huy khả năng của mình để gây ấn tượng với mọi người nhé. Bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn, kiếm tiền về đầy túi. Bạn nhận được sự ngưỡng mộ và tin cậy của mọi người xung quanh và hứa hẹn còn thăng tiến hơn nữa trong tương lai.

Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng 4h ngày 14/3: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà, vạn sự suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bạn thuộc con giáp Mùi có vận may, nếu nắm bắt được vận may lớn này mà tiền bạc rủng rỉnh thì sẽ được cả đời may mắn, đổi vận đen đủi, chịu thương chịu khó. Mặt khác, những người bạn nữ sinh năm Mùi vào thời điểm này sẽ có vận đào hoa, vượng phu ích tử. Tuy nhiên, Mùi cũng phải cẩn thận, không đầu tư quá nhiều vào những lĩnh vực không quen thuộc.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh ra vào năm Dần thường là người trung thực, mạnh mẽ và có tầm nhìn xa trộng rộng. Mặc dù thành công hơn người nhưng họ cũng không hề kiêu ngạo mà không ngừng vươn lên phía trước.

Vận đen chấm dứt, Nhật Nguyệt soi chói dẫn đường Quý Nhân đến nhà 3 con giáp vào đúng 4h ngày 14/3: Vận đỏ ngút trời, tiền bạc kéo đến ầm ầm, may mắn bao quanh cả nhà, vạn sự suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần sống thực dụng, luôn cân nhắc, tính toán kỹ càng trước khi làm bất cứ việc gì. Cho dù là việc lớn hay việc nhỏ, con giáp này đều toàn tâm toàn ý chứ không lơ là. Vì vậy, người tuổi Dần gặp nhiều may mắn trong công việc và được Thần Tài ban phát của cải.

Ở nơi làm việc, con giáp nay nhận được sự ủng hộ và tín nhiệm từ đồng nghiệp. Cấp trên cũng rất coi trọng người tuổi Dần. Con giáp này có tài lộc dồi dào, gặp nhiều chuyện vui. Lúc này sự nghiệp của họ dần ổn định, phất lên không ngừng. Họ mang đến cho gia đình cuộc sống no ấm, đủ đầy.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Từ khóa:   Tử vi ngày 14/3 tu vi tu vi ngay 14/3

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 26 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 40 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 48 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 52 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều