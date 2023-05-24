Đường tài lộc của 3 con giáp sáng như sao trên trời trong 4 ngày 25, 26, 27 và 28/5: Vận trình phát triển, phúc lộc chạm nóc, sự nghiệp hanh thông lẫy lừng

Tâm linh - Tử vi 24/05/2023 19:37

Dự đoán trong 4 ngày 25, 26, 27 và 28/5 này, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị hưởng cuộc sống an nhàn, tài khoản cứ nhảy số vù vù, vận trình thăng hoa khiến ai cũng bất ngờ và ghen tị.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có mệnh hồng loan xum họp, rất có thể sẽ thu lợi lớn nếu biết nắm bắt thời cơ. Đầu tháng có chút hao tài tốn của, nhưng được sao Nguyệt Đức chiếu mệnh, hóa hung thành cát, mọi việc trở nên hanh thông trong 4 ngày 25, 26, 27 và 28/5.

Sự nghiệp có cơ hội phát triển nếu biết chớp thời cơ. Có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên, không nên mong chờ sự giúp đỡ của người khác, lúc này cần sự tự lập, mạnh dạn hành động của bạn. Tài lộc có vào có ra, nhưng ra nhiều hơn vào, vì thế, cần cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu.

Đường tình duyên trong thời điểm này của người tuổi Tị khá hài hòa. Cuộc sống bình yên, không nhiều mâu thuẫn, sóng gió. Người độc thân có cơ hội kiếm được ý trung nhân. Dù có gặp chuyện gì khó khăn cũng không nên lo lắng, tự tạo áp lực cho mình, nếu không sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Đường tài lộc của 3 con giáp sáng như sao trên trời trong 4 ngày 25, 26, 27 và 28/5: Vận trình phát triển, phúc lộc chạm nóc, sự nghiệp hanh thông lẫy lừng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng là con giáp có đường tài lộc rất sáng sủa trong 4 ngày 25, 26, 27 và 28/5 này. Vận khí khởi sắc rõ rệt, bản mệnh làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi.

Tử vi dự đoán công việc của bản mệnh thời điểm này hanh thông, thuận lợi, tài vận cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này gặt hái thành quả nhất định, ít phải chịu cảnh thua lỗ. Tuy nhiên với những khoản đầu tư có giá trị lớn phải thật thận trọng kẻo chủ quan sẽ sinh ra rủi ro.

Tiền bạc đang lúc rủng rỉnh, bạn có thể tự thưởng cho mình phần quà xứng đáng để động viên bản thân cố gắng hơn nữa. Nhưng đừng quên những kế hoạch quản lý tài chính hợp lý để không bị mắc phải sai lầm.

Đường tài lộc của 3 con giáp sáng như sao trên trời trong 4 ngày 25, 26, 27 và 28/5: Vận trình phát triển, phúc lộc chạm nóc, sự nghiệp hanh thông lẫy lừng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình tốt bụng, hiền lành, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, họ trao đi mà không cần nhận lại. Bởi vậy, con giáp thiện lương này tích được nhiều phúc đức, bề trên nâng đỡ, thương yêu, ban phát cho nhiều may mắn cùng tài lộc.

Trong 4 ngày 25, 26, 27 và 28/5, Hợi sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Vận may trời cho còn giúp Hợi làm đâu thắng đó, đầu tư một vốn bốn lời, muốn khổ cũng chẳng được.

Đường tài lộc của 3 con giáp sáng như sao trên trời trong 4 ngày 25, 26, 27 và 28/5: Vận trình phát triển, phúc lộc chạm nóc, sự nghiệp hanh thông lẫy lừng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi mới nhất ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Ngọ có hung tinh rình rập, Mùi được quý nhân giúp đỡ, Dậu tìm được tình yêu mới

Tử vi mới nhất ngày 25/5/2023 của 12 con giáp: Ngọ có hung tinh rình rập, Mùi được quý nhân giúp đỡ, Dậu tìm được tình yêu mới

Bước sang ngày mới, những con giáp sau gặp nhiều thay đổi trong vận trình tài lộc, tình cảm, sự nghiệp của mình nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 25/5 tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 2 giờ 1 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 46 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả