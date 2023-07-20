Được Thần Tài che chở trong 10 ngày cuối tháng 7, các con giáp sau có ngôi sao chiếu mệnh vào đúng đường tài vận, sự nghiệp phát triển không ngừng, thu nhập tăng gấp bội

Theo tử vi 2023, 10 ngày cuối tháng 7, người tuổi Dần sẽ gặp vận may từ đầu tháng đến cuối tháng.

Trong tháng mới này, nhờ vào khả năng ngoại giao và tài ứng biến linh hoạt nên tuổi Dần sẽ kết giao được nhiều mối quan hệ bao gồm hợp tác làm ăn và bạn bè xã giao. Từ đó đem lại nhiều cơ hội và thuận lợi trong công việc, được lãnh đạo đánh giá cao.

Bản mệnh này vốn là người chăm chỉ, cần mẫn. Bên cạnh đó, họ luôn tự tin và khả năng của bản thân, luôn có kế hoạch tỉ mỉ cho công việc nên dễ dàng đạt được thành công. Bản mệnh chỉ cần nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng thì có thể đánh đâu thắng đó, được cấp trên trọng dụng và thăng tiến.

Người làm kinh doanh, buôn bán tháng này cũng sẽ gặp may mắn về tài chính. Tuy nhiên, nếu tiền đổ về nhiều thì cũng nên giữ lại tiết kiệm kẻo dễ thâm hụt. Nếu muốn đầu tư thì nên suy xét kỹ lưỡng, tìm hiểu thật cẩn trọng. Nếu cảm thấy chưa chắc chắn thì chưa nên xuống tiền mà hãy xin ý kiến từ những người có kinh nghiệm trước.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, 10 ngày cuối tháng 7, người tuổi Thân sẽ liên tục gặp may mắn. Họ là người có tính cách hoạt bát, vui vẻ, lạc quan và dám nghĩ dám làm, luôn tràn đầy tự tin và động lực.

Hơn nữa, con giáp này có danh tiếng tốt, được nhiều bạn bè và đồng nghiệp yêu quý. Họ gây dựng được mối quan hệ rộng rãi với các đối tác và quý nhân.

Người tuổi Thân giỏi giao tiếp với mọi người, có thể nhanh chóng thiết lập tình bạn cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Nhờ đó, họ sẽ không dễ bị đánh bại, dễ dàng chinh phục những thử thách mới.

Tính cách lạc quan, sôi nổi, luôn nỗ lực tiến về phía trước của con giáp tuổi Thân cũng lây nhiễm cho những người xung quanh và cùng nhau tiến bộ.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Hứa hẹn con giáp tuổi Mão sẽ có một tháng cực kỳ hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực sự nghiệp của mình.

Dự báo tình trạng không biết phải làm gì, không có mục tiêu đã hoàn toàn chấm dứt trong cuộc sống của con giáp tuổi Mão. Tất cả là vì vũ trụ đã ban cho bạn một chiếc vé thông hành hạng VIP nhờ một quý nhân bất ngờ xuất hiện rất đúng lúc.

Nhờ thế mà lúc này tuổi Mão biết rõ những ưu tiên hàng đầu của mình trong cuộc sống, bạn có thể hoàn toàn tập trung vào đó. Khi chúng là lợi thế của mình lại được nâng đỡ thì bạn càng thoải mái "bung tỏa" năng lực.

Một thực tế xảy ra đó là vài điều bạn đang làm có thể cảm thấy trái ngược với đám đông. Thế nên bạn cũng phải đối diện không ít phản hồi tiêu cực hoặc chỉ trích. Thế nhưng những gì bạn làm là cần thiết và giúp bạn nổi bật trong "ngách" mà mình đã chọn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.