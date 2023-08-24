Được Lục Hợp che chở, 3 con giáp thăng tiến không ngừng trong 10 ngày tới: Ngồi chơi cũng hái ra tiền, tỏa sáng bừng bừng, giàu có mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 24/08/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong 10 ngày tới đổi vận thành đại gia, phát tài phát lộc, két nhanh chóng được lấp đầy bởi tiền vàng.

Tuổi Hợi

Nhắc đến con giáp được "thần may mắn" chiếu cố thì không thể không nhắc đến tuổi Hợi.

Họ gặp khá nhiều điều tốt lành trong cuộc sống và ít vướng vào chuyện phiền phức, đau đầu. Trên con đường tiến đến thành công của mình, người tuổi Hợi có những bước tiến chậm rãi mà chắc chắn.

Và sau một thời gian dài "năng nhặt chặt bị", trong 10 ngày tới sẽ là giai đoạn mà cuộc sống của người tuổi Hợi thành công nhất. Những người đã yên bề gia thất sẽ có nhà cao cửa rộng, xe xịn, con cái ngoan ngoãn.

Người vẫn trong giai đoạn yêu đương thì chuyện tình cảm vô cùng thuận lợi, tình cảm thắm thiết. Và những ai còn độc thân sẽ sớm tìm được một nửa của mình.

Được Lục Hợp che chở, 3 con giáp thăng tiến không ngừng trong 10 ngày tới: Ngồi chơi cũng hái ra tiền, tỏa sáng bừng bừng, giàu có mỹ mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh ra những người cầm tinh con Ngọ tính tình phóng khoáng, mạnh mẽ và khá cố chấp trong công việc. Những gì tuổi Ngọ đã muốn làm thì họ sẽ cố gắng làm cho bằng được. Tuy nhiên, bản tính của người tuổi Ngọ khá nhân từ và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Ngọ cũng thích khám phá những điều mới mẻ nên dễ có được thành công.

Tử vi trong 10 ngày tới, Ngọ liên tiếp đón nhận tin vui tài lộc. Khoảng thời gian này, tuổi Ngọ có nhiều may mắn, đi tới đâu cũng được Thần Tài ưu ái nên tài lộc thu về không ít. Người tuổi Ngọ sẽ dễ kiếm được bộn tiền, cuộc sống cực kỳ viên mãn.

Được Lục Hợp che chở, 3 con giáp thăng tiến không ngừng trong 10 ngày tới: Ngồi chơi cũng hái ra tiền, tỏa sáng bừng bừng, giàu có mỹ mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi trong 10 ngày tới cho biết, tuổi Tuất được quý nhân che chở nên đường tài lộc vô cùng vượng phát. Nếu là người buôn bán kinh doanh sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được cát tinh trợ giúp.

Trong thời gian này những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức cuộc sống vô cùng viên mãn. Đặc biệt, trên con đường tài lộc bạn sẽ có cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống thăng hoa viên mãn hơn người.

Trong thời gian sắp tới, những người tuổi Tuất sẽ có cơ hội gặp gỡ được tình duyên đích thực của mình. Với những tuổi Tuất đã có gia đình thì sẽ có tin vui thêm người, hỷ tín tới nhà.

Được Lục Hợp che chở, 3 con giáp thăng tiến không ngừng trong 10 ngày tới: Ngồi chơi cũng hái ra tiền, tỏa sáng bừng bừng, giàu có mỹ mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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