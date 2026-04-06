Đúng tuần mới đến (6/4 - 12/4), 3 con giáp Thần Tài nổ hũ Tài Lộc, hốt sạch của thiên hạ, bung cửa két sắt vì tiền ngập tràn, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 06/04/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Thần Tài nổ hũ Tài Lộc, hốt sạch của thiên hạ, bung cửa két sắt vì tiền ngập tràn, sự nghiệp thăng hoa vào đúng tuần mới đến (6/4 - 12/4) này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Đúng tuần mới đến (6/4 - 12/4), tuổi Tý được quý nhân Tam hợp phù trợ nên vận trình tình cảm khởi sắc hơn hẳn. Đây là thời điểm thích hợp để người độc thân tiến thêm một bước nữa, thăng cấp cho mối quan hệ tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Đúng tuần mới đến (6/4 - 12/4), 3 con giáp Thần Tài nổ hũ Tài Lộc, hốt sạch của thiên hạ, bung cửa két sắt vì tiền ngập tràn, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đường tài lộc của tuổi Tý trong ngày thứ Sáu này có điềm báo không lành. Bản mệnh nên cẩn thận trong những quyết định liên quan đến tiền bạc, nếu có ý định đầu tư kinh doanh thì nên giảm bớt những rủi ro khiến tiền bạc tổn hao, tiền bạc tiêu tan.

Bên cạnh đó tuổi Tý cũng nên xem xét đến việc tiết kiệm tiền để dành cho những lúc khó khăn. Không nên dễ dàng đặt lòng tin vào người chưa quen biết, hay những lời mật khiến con giáp này lung lay mà trao tiền bạc vào chỗ chẳng đáng tin.

Con giáp tuổi Mão 

Đúng tuần mới đến (6/4 - 12/4), Thực Thần mang đến rất nhiều vận may cho người tuổi Mão trên đường tài lộc. Chuyện kiếm tiền bỗng trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Nhân lúc này, những chú Mèo nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý cũng như đầu tư thêm vào các lĩnh vực khác để tiền bạc sinh sôi nảy nở.  

Đúng tuần mới đến (6/4 - 12/4), 3 con giáp Thần Tài nổ hũ Tài Lộc, hốt sạch của thiên hạ, bung cửa két sắt vì tiền ngập tràn, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người làm nghề kinh doanh cũng có một ngày buôn may bán đắt, tiền bạc ào ạt đổ về nhà, bản mệnh chẳng phải lo phiền chuyện cơm áo gạo tiền. Bạn có thể tranh thủ mở rộng kinh doanh để tiền đẻ ra tiền thêm nữa. Tuy nhiên, nên chú ý xem xét kĩ càng nguồn thông tin cũng như đánh giá mức độ phát triển của lĩnh vực muốn đầu tư để tránh những tổn hao đáng tiếc.

 

Quả đúng là “đen tình đỏ bạc” khi ngũ hành xung khắc gây nên những trở ngại trên con đường tình cảm của người tuổi Mão trong hôm nay. Con giáp này không được may mắn trong chuyện yêu đương, cần bình tĩnh tìm thời cơ thích hợp để bày tỏ tình cảm thay vì nóng vội sẽ rất dễ hỏng việc.

Con giáp tuổi Thân 

Đúng tuần mới đến (6/4 - 12/4), được Thực Thần trợ mệnh nên những người làm công chức thì không có biến động lớn nhưng người làm tự do thì trái ngược. Bạn hay được lộc làm ăn, khách hàng tự tìm đến, có tâm ắt sẽ có tầm không cần nói nhiều. 

Đúng tuần mới đến (6/4 - 12/4), 3 con giáp Thần Tài nổ hũ Tài Lộc, hốt sạch của thiên hạ, bung cửa két sắt vì tiền ngập tràn, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tính tình tuổi Thân ôn hòa, hiền lành, rộng rãi với mọi người, đi đâu cũng có người quý. Tuổi này tuy lận đận tình duyên nhưng ngoại giao rất giỏi. Nay nếu có tiệc tùng thì nên đi để kiếm những mối quan hệ xã giao có lợi cho mình.

 

Nhưng tiền bạc không như ý vì Hỏa khắc Kim. Tuổi này sắp tới nếu không cẩn thận sẽ tốn khá nhiều tiền cho sức khỏe. Khuyên bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể từ sớm trước khi tiền bạc bốc hơi mất.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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