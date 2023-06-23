Đúng Thứ Bảy ngày 24/06/2023, 3 con giáp nằm trên đống vàng, Thời Vàng Son đã điểm, phúc lộc gia tăng, vạn sự như ý, công việc rộng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 23/06/2023 07:49

Thứ Bảy ngày 24/06/2023, 3 con giáp sẽ gặp nhiều may mắn, vô cùng giàu sang.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chính nhờ sự chăm chỉ nhún ngường và sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp của Dậu giúp họ có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi Dậu khốn khó, cơ cực. Nhờ vậy, dẫu vận hạn có lớn đến mấy ập vào nhà cũng không đủ sức khiến cuộc sống của con giáp này đảo lộn, thay đổi.

Tử vi chỉ rõ, vận số của bản mệnh tuổi Dậu lại càng thắm đỏ, tiền tài không biết từ đâu cứ liên tục chảy vào túi, cứ vơi lại đầy nên con giáp này cứ tha hồ nằm rung đùi hưởng phúc. Nhưng tiền dù nhiều đến đâu cũng nên nghĩ đến việc tiết kiệm một khoản để cho những cần thiết thời gian sau này nhé!

Con số may mắn: 34, 80, 66

Đúng Thứ Bảy ngày 24/06/2023, 3 con giáp nằm trên đống vàng, Thời Vàng Son đã điểm, phúc lộc gia tăng, vạn sự như ý, công việc rộng đường thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu  

Trong ngày thứ bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối hanh thông. Sự nâng đỡ của Chính Quan giúp cho người tuổi này đạt được những thành tựu rực rỡ mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức thực hiện. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này chỉ cần tinh ý một chút thì có thể nắm chắc được cơ hội kiếm tiền trong tầm tay. Từ đó, bạn sẽ được một khoản tiền khấm khá cho riêng mình. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm yên ấm, hài hoà. Những cặp đôi yêu nhau luôn dành cho nhau tình cảm chân thành. Theo lẽ tự nhiên, điều gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm được tới trái tim chứ không cần “đao to búa lớn". 

Con số may mắn: 06, 23, 55

Tuổi Hợi

Tình cảm: Vận trình hôm nay tương đối tốt, bạn sẽ nhận thấy người mình thích cũng có cảm tình với mình, đây là mối quan hệ hai chiều.

Sự nghiệp: Vận trình sự nghiệp của bạn khá tốt, bạn có thể tiếp tục tích lũy mối quan hệ trong công việc, đồng thời cũng mang về cho công ty rất nhiều tài nguyên kinh doanh. Những điều này đủ để được công ty coi trọng và bạn sẽ có được cơ hội bước lên vị trí cao hơn.

Tài lộc: Tài vận hôm nay ở mức trung bình, tuy ăn uống vui vẻ nhưng cũng phải xem xét mức độ kinh tế của bản thân, một số cửa hàng cao cấp có chi phí rất cao.

Con số may mắn: 10, 12, 35

Đúng Thứ Bảy ngày 24/06/2023, 3 con giáp nằm trên đống vàng, Thời Vàng Son đã điểm, phúc lộc gia tăng, vạn sự như ý, công việc rộng đường thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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