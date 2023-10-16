Đúng nửa đêm canh 3 ngày thứ Ba 17/10/2023: 3 con giáp đón điềm lành đến nhà, chỉ việc xòe tay hứng lộc, đại phú đại quý bất ngờ

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý giỏi vận dụng trí óc, đặc biệt linh hoạt, nhìn nhận vấn đề rất tích cực, tỉ mỉ.

Tầm nhìn của con giáp này cũng không hạn hẹp, con đường phát triển ngày càng rộng mở. Người tuổi Tý cũng có cơ hội gặp gỡ quý nhân và nhận sự giúp đỡ kịp thời, giúp họ khắc phục những thiếu sót, hoàn thiện kỹ năng làm việc, nâng cao hiệu quả công việc.

Họ có thể suy luận từ 1 ra ba, xem xét các tình huống khác nhau để tìm ra cách giải quyết vấn đề trong thời gian sớm nhất.

Con giáp tuổi Tý trải qua cả năm 2023 với thành tích khả quan. Đặc biệt đúng 17/10, công việc của họ càng thuận buồm xuôi gió, tích lũy được nhiều của cải, nắm bắt được cơ hội phát triển sự nghiệp tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết thứ Ba ngày 17/10/2023, tuổi Dần giữ tinh thần tích cực, lạc quan, vì thế luôn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc nào, cho dù trước mặt có xuất hiện thử thách đi nữa. Sự nhiệt tình sẽ dẫn lối cho bản mệnh đến với thành công.

Người đi theo con đường học hành, thi cử cũng sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Con giáp này hãy tin tưởng vào khả năng của mình và tự tin thể hiện điểm mạnh, chắc chắn bản mệnh có thể gây được ấn tượng tốt đẹp cho giám khảo hoặc các nhà tuyển dụng.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, sự cứng đầu cứng cổ của tuổi Dần là nguyên nhân chính khiến cho mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Con giáp này nên học cách hạ cái tôi của mình xuống và nhường nhịn nửa kia một chút.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 17/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão mang nhiều tài lộc, thuận lợi đến với gia đình bạn.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão đang có những công việc khó khăn, nhưng có quý nhân tương trợ.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão nghiêm túc với người yêu hiện tại, bạn là tuýp người chung thủy.

Tài lộc: Tài lộc thuận lợi, tài chính thăng hạn.

Sức khoẻ: Sức khỏe khá ổn, bạn mất nhiều sức làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.