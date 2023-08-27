Đúng nửa đêm canh 3 ngày 28/8/2023: 3 con giáp chuẩn bị phát tài phát lộc, tình cảm thăng hoa, làm đâu thắng đó, may mắn không ai bằng

Tử vi hôm nay ngày 28/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay đồng nghiệp đã hợp tác thành công

Công việc: Người tuổi Hợi hôm nay cần tận dụng cơ hội để học hỏi và phát triển kỹ năng, cố gắng tiến xa trong công việc.

Tài lộc: Tiền bạc làm bạn lo lắng, cố gắng quản lý tốt để đảm bảo ổn định tài chính.

Sức khỏe: Hãy tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe và tham gia các hoạt động thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách rất ổn định. Bản mệnh làm việc gì cũng rất đáng tin cậy, có thể nhận được sự yêu thương và ủng hộ của hầu hết mọi người.

Bản mệnh luôn giữ thái độ kiên định đối với các vấn đề trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất là dù có thành công rực rỡ, bản mệnh cũng luôn giữ sự khiêm tốn, hòa nhã.

Nhờ vậy mà người tuổi Mão có thể tránh được ảnh hưởng của kẻ ác, chủ động tránh né các loại rủi ro. Đối với bản mệnh, từ giờ đến cuối năm 2023, rất nhiều điều tốt đẹp sẽ lần lượt xảy ra.

Những người tuổi Mão không chỉ đón nhận nhiều cơ hội trong nghề nghiệp mà chuyện tình cảm cũng ấm êm, hạnh phúc.

Bản mệnh sẽ có nhiều sự đột phá và càng dũng cảm, dám đương đầu với thử thách thì càng phát triển, tiến về phía trước một cách suôn sẻ, túi tiền nhờ đó cũng xông xênh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho thấy từ ngày 28/8 đến 3/9/2023, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Thân diễn ra rất suôn sẻ. Con giáp này tạo ra năng suất, chất lượng công việc cao bằng chính sức lực mình. Hầu hết các đầu mục việc được giao tới tay bản mệnh đều được hoàn thành xuất sắc.

Với những biểu hiện xuất sắc này, càng xông xáo bản mệnh càng dễ được cấp trên tín nhiệm giao thêm nhiều trọng trách mới và có ý định nâng đỡ lên vị trí cao hơn. Chỉ cần con giáp này cố gắng và nỗ lực thì sẽ giành được mục tiêu như mong muốn, vậy nên đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Đường tài lộc của tuổi Thân cũng được dự báo khá vượng, khiến bản mệnh không cần phải quá chi ly tính toán trong việc mua sắm. Chỉ cần khéo cân đối chi tiêu, chăm chỉ tích lũy thì chất lượng cuộc sống của con giáp này sẽ sớm được cải thiện.

Tiếc là tuổi Thân vẫn chưa gặp may mắn về mặt tình cảm. Người độc thân sẽ thấy một chút cô đơn, lạc lõng khi bạn bè đều đã có đôi có cặp, trong khi bản thân mình vẫn một mình. Có lẽ vấn đề xuất phát từ chính bản mệnh, hãy thử điều chỉnh tâm thái bản thân cũng như mở lòng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.