Đúng ngày vía Thần Tài (10/1 âm lịch), 3 con giáp nhận lì xì khủng, may mắn thấm vào người, phước lộc tràn đầy, công danh tiến xa

Tâm linh - Tử vi 24/01/2023 18:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Đúng ngày vía Thần Tài (10/1 âm lịch), 3 con giáp nhận lì xì khủng, may mắn thấm vào người, phước lộc tràn đầy, công danh tiến xa - Ảnh 1

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, thâm trầm và ngại nói ra những suy nghĩ của mình. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ khá cứng rắn, kiên trì. Do quá thẳng thắn nên đôi khi người tuổi này làm mất lòng người khác.

Đúng ngày vía Thần Tài, người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh nên vận khí tốt, tài lộc dồi dào. Nếu làm việc chăm chỉ, họ sẽ thu hái bộn tiền, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Những công việc bị đình trệ trước đây sẽ được họ hoàn thiện.

Thêm vào đó, người tuổi Dậu gặp được quý nhân nên được hỗ trợ nguồn vốn và các mối quan hệ. Tuy nhiên, trong thời điểm này, sức khỏe của người tuổi Dậu không được tốt lắm. Họ dễ mắc các vấn đề như đau mỏi vai gáy. Một số ít người sẽ bị bệnh cũ tái phát, cần phòng ngừa các vấn đề về cột sống cổ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn khá thật thà, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Họ tràn đầy năng lượng, sức mạnh và bầu nhiệt huyết. Vì vậy, khi đã quyết định làm việc gì, người tuổi Thìn luôn cố gắng làm đến cùng chứ không dễ gì nản lòng, bỏ cuộc.

Khoảng thời gian trước đây, những con giáp này dễ bị các hung tinh chiếu mệnh nên gặp điềm xui về tài chính và cuộc sống cũng căng thẳng. Đúng ngày vía Thần Tài, người tuổi này có vận thế vượng hơn trước. Con giáp này có sự bứt phá trong sự nghiệp, con đường thăng quan tiến chức của họ như được trải thảm.

Nếu người tuổi Thìn đang theo đuổi việc kinh doanh, việc mua bán của họ ngày càng dễ dàng, hanh thông. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, con vật khỏe mạnh, cây cỏ sinh sôi. Người tuổi Thìn nếu còn độc thân cũng có vận đào hoa vượng, tình duyên như ý.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hảo sảng, ham thích tự do và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Con giáp này có nhiều tham vọng trong công việc và thường không bằng lòng với những gì mà mình đạt được. Đúng ngày vía Thần Tài, người tuổi Ngọ có tài lộc rủng rỉnh và có cơ hội tiến thân.

Nếu nắm bắt được những cơ hội này, họ có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Thu nhập tăng cao, người tuổi Ngọ có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm việc kinh doanh. Đặc biệt, nếu muốn làm ăn lớn, họ nên nghĩ đến chuyện đầu tư. Nếu đầu tư đúng chỗ, con giáp tuổi Ngọ dễ chốt được hợp đồng lớn, cuộc sống càng thêm thịnh vượng.

Ngoài ra, con giáp tuổi Ngọ cũng có thể gặp được may mắn trong chuyện tình cảm. Những người độc thân lâu năm dễ tìm được tình yêu đích thực vì vậy họ nên nắm bắt mọi cơ hội để thể hiện tình yêu với người khác.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 1 giờ 29 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 4 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 5 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn