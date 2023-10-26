Đúng ngày mai, thứ Sáu (27/10/2023): Thìn lật ngược số mệnh, Ngọ giàu sang trong tay, Tuất bạc vàng đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 26/10/2023 16:33

Theo tử vi ngày mới 27/10/2023 của 12 con giáp, 3 tuổi này khổ mấy cũng giàu, may mắn ngập tràn, tình tiền phất cao như diều gặp gió.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 27/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay cố chấp với lựa chọn bản thân.    

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc đang vội vàng làm những việc chưa cần thiết, nên xây dựng kiến thức cho bản thân. 

Tình cảm: Tình cảm thường nhạt nhoà, bạn không còn muốn gắn bó. 

Tài lộc: Bất ngờ khi có nguồn hỗ trợ, cùng bạn vượt qua khủng hoảng.  

Sức khoẻ: Bạn ăn nhiều rau xanh, trái cây vào bữa sáng.  

Đúng ngày mai, thứ Sáu (27/10/2023): Thìn lật ngược số mệnh, Ngọ giàu sang trong tay, Tuất bạc vàng đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Với những người tuổi Ngọ, cuối tháng 10/2023 được mệnh danh là "thời điểm vàng" để họ toả sáng trên sân khấu và thể hiện tài năng. Cho dù người tuổi Ngọ đang theo đuổi công việc nào, sáng tạo trong ngành nghề gì thì họ cũng sẽ đạt được những thành quả ngọt ngào.

Đúng 27/10 là lúc tuổi Ngọ cần hoàn thành tốt KPI của mình, tập trung thực hiện trọn vẹn những dự án còn đang dang dở. Suốt thời gian đầu năm tới giờ, người tuổi Ngọ đã có bước phát triển vượt bậc, không chỉ trong công việc mà còn bồi đắp được năng lực cá nhân cùng vòng tròn mối quan hệ xã hội.

Điều này không chỉ giúp họ cảm thấy đi đúng hướng trong sự nghiệp mà còn giúp họ cảm thấy tự tin hơn khi theo đuổi đam mê và công việc. Nhờ sự chăm chỉ và sẵn sàng nắm bắt cơ hội mới, người tuổi Ngọ liên tiếp gặp được các dự án công việc trọng điểm. Từ đó, họ được cấp trên công nhận và đồng nghiệp ngày một nể phục.

Không chỉ vậy, trong quá trình phát triển công việc, họ còn gặp gỡ được quý nhân - những người mang lại cho họ không gian phát triển tốt hơn. Ngoài những thành tựu về công việc, người tuổi Ngọ còn có đời sống tình cảm tuyệt vời và thu hoạch được nhiều điều bất ngờ.

Đúng ngày mai, thứ Sáu (27/10/2023): Thìn lật ngược số mệnh, Ngọ giàu sang trong tay, Tuất bạc vàng đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Sáu ngày 27/10/2023, tuổi Tuất tìm ra cách gây ấn tượng với lãnh đạo. Rất có thể cấp trên sẽ phân công cho bản mệnh nhiệm vụ trọng đại giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn.

Con giáp này hãy tin tưởng hơn nữa vào khả năng của chính mình. Dù người ngoài bàn ra tán vào thế nào đi nữa, chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ để hoàn thành cho tốt thì sẽ khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Đúng ngày mai, thứ Sáu (27/10/2023): Thìn lật ngược số mệnh, Ngọ giàu sang trong tay, Tuất bạc vàng đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (27/10/2023): Dậu phú quý lâm môn, Mão có vận kim tiền, Thìn phát tài phát lộc

Tử vi ngày mai, thứ Sáu (27/10/2023): Dậu phú quý lâm môn, Mão có vận kim tiền, Thìn phát tài phát lộc

Theo tử vi ngày mai 27/10/2023 của 12 con giáp, 3 tuổi sau ngũ phúc lâm môn, có số mệnh làm giàu, công việc phát triển, tài lộc tăng lên đều đều.

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