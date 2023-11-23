Đúng ngày mai, thứ Sáu 24/11/2023: Tỵ đón vận may lớn, Mùi tiền bạc đầy tay, Tuất đắc tài đắc lộc

Tử vi ngày 24/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay chú ý công việc bản thân.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay dù bạn không có nhiều niềm vui, nhưng tìm hiểu rõ tường tận.

Tài lộc: Nguồn tài lộc đang tiến triển tốt, cố gắng cải thiện.

Sức khoẻ: Cơ thể suy nhược, chú ý cách ăn uống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trời sinh là những người thường sống tình cảm, dĩ hoà vi quý và luôn thấu hiểu cho những người xung quanh. Trong tính cách dẫu người tuổi Mùi không quá tham vọng nhưng họ lại được hưởng phúc đức trời ban, làm gì cũng được quý nhân bên cạnh phù trợ, chẳng may gặp phải trắc trở thì cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời.

Tử vi cho biết ngày mới 24/11 được dự đoán là thời gian hoàng kim của người tuổi Mùi, nên người tuổi Mùi càng chăm chỉ sẽ càng phát tài giàu có. Đồng thời sự giúp đỡ của những quý nhân cũng là một trong những yếu tố then chốt giúp họ đi đúng hướng và có được sự giúp đỡ ngay khi cần.

Nhìn chung, càng về sau, phúc khí của họ càng tràn trề. Đặc biệt, trước khoảng thời gian cuối năm, người tuổi Ngọ nhất định đón nhận tin vui lớn trong công việc. Thời gian này, khi gặp đối thủ cạnh tranh, bạn cần có cách cư xử phù hợp, không nên vội vàng tin theo hoặc chạy theo bước chân của người khác, làm những việc không chính đáng để kiếm lợi về mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 24/11/2023, tuổi Tuất đau đầu vì công việc không tiến triển suôn sẻ như dự kiến. Nhiều đối thủ cạnh tranh xuất hiện có thể khiến bản mệnh đánh mất lợi thế ban đầu, thậm chí trở thành người tụt hậu.

Những lúc thế này, bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trong mọi việc, đồng thời tự động viên tinh thần của mình để hăng hái hơn khi đối diện khó khăn. Có thể thông qua quá trình phấn đấu, tuổi Tuất sẽ xác định được điểm mạnh của mình.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Tuất nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần ở hướng Tây Bắc và Tài Thần hướng Đông Nam.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.