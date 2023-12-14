Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/12, 3 con giáp chạm đỉnh danh vọng, làm 1 hưởng 10, sang như Rồng đạp gió, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 14/12/2023 14:33

Tử vi ngày mai 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi này giàu lên như cá gặp nước, tình duyên viên mãn, phú quý đủ đường.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023, tuổi Dậu có một ngày khá dư dả. Kết quả tốt trong công việc có thể đem lại cho con giáp này một khoản thưởng hoặc một khoản lợi nhuận nho nhỏ có tác dụng khích lệ tinh thần để bản mệnh ngày càng cố gắng hơn.

Người làm lãnh đạo có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đem về nhiều lợi nhuận cho tập thể. Hãy tin tưởng hơn vào bản thân, bởi bản mệnh vốn là người có tầm nhìn xa trông rộng.

Về mặt tình cảm, dường như bản mệnh dành khá nhiều thời gian để nghĩ về người cũ. Nếu cuộc tình trong quá khứ đã không thể cứu vãn thì nên nhắc nhở bản thân nhìn về tương lai, chớ bỏ lỡ những người thực sự dành tình cảm cho mình ở hiện tại.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/12, 3 con giáp chạm đỉnh danh vọng, làm 1 hưởng 10, sang như Rồng đạp gió, đại phú đại quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn có cát tinh nâng đỡ nên có thể đạt được thành công trong sự nghiệp ngay từ ngày mai. Bản mệnh có được thành công ấy là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua. Dù làm được nhiều điều lớn lao nhưng tuổi Thìn không kiêu ngạo mà luôn khiêm tốn học hỏi, cố gắng hơn nữa.

Vận trình tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu khởi sắc. Người làm kinh doanh tìm thấy khách hàng triển vọng. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện khả năng, có thành tích tốt để nhận thưởng nóng.

Nhân duyên của người tuổi Thìn trong giai đoạn này cũng rất tốt. Bản mệnh chỉ cần giữ sự chân thành, thẳng thắn, quan tâm đến đối phương.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/12, 3 con giáp chạm đỉnh danh vọng, làm 1 hưởng 10, sang như Rồng đạp gió, đại phú đại quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày mai 15/12/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần dạt dào cảm xúc bên cạnh người thương. 

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc dù có chuyện gì không như ý bạn dễ nóng nảy, tức giận.

Tình cảm: Bạn độc thân nên tìm người thích hợp ở cạnh san sẻ. 

Tài lộc: Tài lộc cẩn thận, tránh để mất không mong muốn.

Sức khỏe: Cởi mở, thư thả đầu óc khi bận rộn.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/12, 3 con giáp chạm đỉnh danh vọng, làm 1 hưởng 10, sang như Rồng đạp gió, đại phú đại quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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