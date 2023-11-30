Đúng ngày mai, thứ Sáu 1/12/2023, tiểu nhân đeo bám, 3 con giáp vướng vào tranh quyền đoạn vị, cổng TÀI LỘC khép kín, cửa CÔNG DANH mịt mờ

Cùng xem 3 con giáp nào vướng tai hoạ khó tránh, tài lộc "đội nón ra đi" trong ngày thứ Sáu 1/12/2023 này nhé!

Tuổi Tý Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Thân chớ nên để bản thân xao nhãng và vướng vào những tranh đoạt trong ngày có Tỷ Kiên chiếu mệnh này. Những rắc rối tìm đến có thể khiến cho mọi cố gắng của bạn trở thành bong bóng xà phòng đó. Tốt nhất bản mệnh nên tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc của bản thân. Hãy nhanh chóng hoàn thành những mục tiêu mà bạn đã đề ra trước đó. Bạn sẽ có được sự chú ý của cấp trên nhờ vào chính những thành tích mà bạn tạo ra.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Những kế hoạch của người tuổi Tỵ đang diễn ra theo đúng như những gì mà bạn mong đợi. Việc hợp tác làm ăn cũng trở nên thuận lợi đến không ngờ.

Tuy nhiên Thiên Quan xuất hiện nhắc nhở bạn cần cẩn trọng đề phòng kẻ tiểu nhân ẩn mình trong bóng tối chỉ chờ cơ hội bạn để lộ sơ hở. Trong bất cứ hành động hay quyết định nào, bản mệnh cũng chớ được lơ là chủ quan. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Vận trình của người tuổi Hợi trong ngày thứ Sáu này không mấy khả quan. Điềm báo sự xuất hiện của kẻ tiểu nhân sẽ khiến bạn lâm vào tình cảnh khốn khó. Hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động của mình, đừng để xảy ra bất cứ sai sót nào, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng hạ bệ bạn. Sức khỏe của con giáp xui xẻo đang có tiến triển tích cực trong ngày này. Hãy tiếp tục duy trì chế độ ăn uống sinh hoạt và tập luyện điều độ, bạn sẽ chẳng phải lo phiền bệnh tật thêm nữa. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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