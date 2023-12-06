Đúng ngày mai, thứ Năm 7/12, 3 con giáp vươn lên làm giàu, phú quý ập vào nhà dồn dập, hóa thành đại gia lắm tiền nhiều của

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong ngày mới 7/12 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần thời gian này rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, thứ Năm ngày 7/11/2023, tuổi Tý có thêm cơ hội để cải thiện mức thu nhập hiện tại. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán sẽ may mắn, được hưởng lộc từ nguồn tài khí đang vượng.

Người làm công ăn lương tuy không có khoản thu cụ thể ngay nhưng công việc khá suôn sẻ, nhiệm vụ được hoàn thành trọn vẹn. Con giáp này có thể nhờ vậy mà được tin tưởng, chắc chắn sẽ có thêm cơ hội trong tương lai.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý dễ xảy ra chút hờn ghen, chỉ cần cả hai tiết chế một chút thì điều đó càng khiến tình cảm của hai người thêm gắn bó. Cả hai nên chia sẻ với nhau nhiều hơn, có vậy mới thêm thông cảm và thấu hiểu cho đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 7/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu rất giỏi trong lĩnh vực đào tạo.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu đang cố gắng làm việc, tạo ra nhiều cơ hội tốt cho bản thân trong tương lai.

Tình cảm: Trong tình yêu, tình cảm bạn không thích được chăm sóc, bạn muốn bản thân chủ động thể hiện chính mình.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn đang giữ tài sản lớn, nên gìn giữ cẩn thận.

Sức khoẻ: Thói quen hằng ngày cần thay đổi, cẩn thận các món hàn nhiệt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.