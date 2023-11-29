Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dần tính tình mạnh mẽ, nói được, làm được. Người tuổi này cũng được biết đến với thái độ kiên trì, tận tâm với công việc. Khi quyết định làm việc gì, con giáp này sẽ nỗ lực cho đến khi đạt được mục tiêu.

Đúng 30/11, tài vận của con giáp tuổi Dầu bắt đầu khởi sắc. Họ được quý nhân giúp đỡ, công việc sự nỗ lực của bản thân nên vận trình sẽ bắt đầu khởi sắc. Trong giai đoạn này, người tuổi Dần nên chú ý điều chỉnh các mối quan hệ cá nhân.

Con giáp tuổi này luôn giữ được tinh thần cầu tiến, học tập suốt đời. Họ thậm chí cũng không ngại chuyển chuyển ngành, đổi nghề khi đã có tuổi. Con giáp này luôn tâm niệm còn sống là còn lao động.

Nỗ lực chứng tỏ khả năng cộng thêm với việc có các mối quan hệ tốt, họ sẽ có thể được thăng chức, tăng lương, ký hợp đồng dài hạn trong thời gian tới.

Ngoài ra, những người làm kinh doanh cũng cần chú ý hơn khi các cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn đến với mình. Đối với người tuổi Dần, mở rộng mạng lưới quan hệ là con đường tắt phát triển sự nghiệp của bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Năm ngày 30/11/2023, tuổi Thìn luôn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, dù khó khăn cũng không có ý định lùi bước. Nhờ vậy, bản mệnh được rất nhiều người tin tưởng.

Với những ai đang cảm thấy nhàm chán với công việc mình đang làm, hãy thử tìm một hướng mới để giải quyết những nhiệm vụ quen thuộc, như vậy, bản mệnh sẽ nhanh chóng tìm lại được động lực, thậm chí còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh.

Về mặt tình cảm, con giáp này muốn tìm một người nghiêm túc, chính vì vậy mà bản mệnh không đơn giản gật đầu với bất cứ ai. Con giáp này luôn cân nhắc đối tượng của mình rất kĩ càng nên cũng tránh được nhiều tổn thương không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 30/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ thích được quan tâm, chăm sóc.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc thích những việc liên quan đến xây dựng.

Tình cảm: Tình yêu đủ lớn, cả hai yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.

Tài lộc: Mức thu nhập chưa có nhiều, bạn cần cải thiện.

Sức khoẻ: Cơ thể có sứ đề kháng tốt, chăm sóc chu đáo.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.