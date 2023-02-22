Đúng ngày mai, thứ Năm (23/2/2023), Hung vận ám quẻ, 3 con giáp này xui xẻo đủ đường, hùng hạp làm ăn coi chừng lỗ vốn, của cải đội nón ra đi

Thân, Tý, Thìn là bộ ba sẽ vướng vào hạn tam tai trong năm nay. Theo cách tính hạn tam tai thông thường, đây là năm thứ hai mà 3 con giáp này gặp hạn tam tai (năm đầu tam tai là Dần, giữa là Mão và cuối là Thìn). Trong năm tam tai đầu tiên, các con giáp này được khuyên không nên khởi sự làm những việc lớn như xây nhà, cưới hỏi, đầu tư làm ăn... vì dễ thua lỗ, thất thoát tiền bạc.

Với người tuổi Thân, năm nay cần tránh những rắc rối do đồng nghiệp mang lại. Đây cũng là trở ngại lớn trên con đường thăng tiến của người tuổi Thân vào ngày mai 23/2. Bên cạnh đó, người tuổi Thân cũng cần tập trung hơn vào công việc được giao để tránh những bất trắc có thể xảy đến.

Về tiền bạc, vào ngày mai 23/2 không phải là một lúc dư dả đối với những người tuổi Thân. Họ nên cân nhắc trong vấn đề đầu tư cũng như chi tiêu của mình. Nếu có ý định làm ăn thì nên chọn những người có uy tín, tránh nghe những lời dụ dỗ của người khác khiến tiền bạc thất thoát.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu nằm trong số những con giáp dễ gặp xui xẻo vào ngày mai 23/2. Xung quanh người tuổi Sửu có rất nhiều tiểu nhân trực chờ “xâu xé”.

Trong công việc, người tuổi Sửu cần hết sức tỉnh táo và đề phòng, không nên chủ quan cho rằng bạn bè, đồng nghiệp lâu năm sẽ là người đáng để tin tưởng. Kẻ thù thường xuất hiện vào những lúc ta thiếu đề phòng nhất.

Trong tháng này, vận thị phi khiến người tuổi Sửu có xu hướng dễ nóng tính, nói lời tuy chân thành nhưng mất lòng lại thành rước hoạ vào thân. Bởi vậy, vào ngày mai 23/2, những người tuổi Sửu không nên ra ngoài vào buổi tối, dễ gặp chuyện không may.

Tuổi Tý

Năm 2023 là năm Tam tai thứ 2 tuổi Tý bước vào hạn xấu. Đây được dự báo là năm hạn nặng nhất trong 3 năm. Tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong mọi lĩnh vực từ công việc, tình cảm cho đến sức khỏe.

Vào ngày mai 23/2, tuổi Tý gặp khó khăn bủa vây vì vừa gặp hạn Tam tai vừa xung Thái Tuế. Tuổi Tý cần cẩn thận trong đầu tư, làm ăn, đề phòng tiểu nhân hãm hại, tiền bạc 'rơi rớt', dễ gặp thị phi.

Bản mệnh cần cẩn trọng trong đi lại, hạn chế xuất hành, kỵ sông kỵ biển để tránh rủi ro.

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