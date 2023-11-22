Đúng ngày mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp được hưởng phúc lớn, hút cạn may mắn, ôm trọn lộc trời, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 16:45

Tử vi ngày mới 23/11 cho thấy 3 con giáp sau vận may tới liên tiếp, tiền tài dư dả, hạnh phúc ngập tràn, tha hồ đón lộc.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay che giấu nỗi buồn, không muốn tâm sự cùng ai.    

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn đặt nặng các vấn đề kết quả, làm việc hơi cực đoan. 

Tình cảm: Tình cảm chân thành, nhưng bị đối phương lợi dụng 

Tài lộc: Mức thu nhập đủ bạn sinh hoạt hằng ngày, nhưng không có dư. 

Sức khoẻ: Dạ dày không tốt, không nên ăn các món quá cay.  

Đúng ngày mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp được hưởng phúc lớn, hút cạn may mắn, ôm trọn lộc trời, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão sống cầu thị, biết tiếp thu những ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh. Bản mệnh biết cách đối nhân xử thế nên luôn được mọi người yêu mến.

Con giáp này là người chung thủy, một khi đi yêu ai thì sẽ yêu hết lòng, khi chia tay thì rất dứt khoát, không thích níu kéo. Đường hôn nhân của tuổi Mão có thể không bình lặng nhưng cuối cùng hai bên vẫn ở bên nhau, yêu thương nhau.

Đúng 23/11/2023, người tuổi Mão có nhiều lộc lá, vận may tới liên tiếp. Đầu tháng 12, con giáp này bội thu tài lộc, kiếm tiền mỏi tay. Túi tiền của bản mệnh ngày một rủng rỉnh, không lo thiếu thốn.

Đúng ngày mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp được hưởng phúc lớn, hút cạn may mắn, ôm trọn lộc trời, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Hai ngày 13/11/2023, tuổi Ngọ thể hiện sự vững vàng và quyết đoán hơn so với ngày thường. Con giáp này luôn tìm kiếm cơ hội để thử thách bản thân và xác nhận giá trị cá nhân qua những khó khăn.

Người kinh doanh không ngại thử thách mình và sẵn sàng khám phá những con đường mới, thậm chí là những con đường chưa từng ai bước chân vào. Điều này có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, giúp cải thiện cuộc sống.

Con giáp này thường gặt hái những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Nếu còn độc thân sẽ thu hút nhiều sự quan tâm từ phái đẹp hoặc phái mạnh. Quan trọng là tuổi Ngọ sẽ quyết định liệu bản thân có muốn theo đuổi mối quan hệ đó hay không.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Đúng ngày mai, thứ Năm (23/11/2023): 3 con giáp được hưởng phúc lớn, hút cạn may mắn, ôm trọn lộc trời, giàu có khó ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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