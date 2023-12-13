Đúng ngày mai, thứ Năm 14/12/2023, 3 con giáp làm ăn phát đạt, mọi sự hanh thông, vận thế vô cùng vượng phát

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 14/12/2023, tuổi Mùi có thể bị tiểu nhân đặt điều. Mọi chuyện vốn không đơn giản và những người tưởng như tốt với bản mệnh chưa chắc đã thật lòng. Con giáp này cần học cách nhìn người tinh hơn, đặc biệt không nên chia sẻ một cách tùy tiện.

Về mặt sức khỏe , theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình.

Về mặt tình cảm, có vẻ mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia cũng không được suôn sẻ cho lắm. Cách giải quyết tốt nhất đó là bản mệnh đừng cố áp đặt quan điểm của mình lên đối phương. Hãy chờ tới khi mọi chuyện lắng xuống rồi tìm cách nói chuyện sẽ có hiệu quả hơn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong thời gian từ 14/12 này vô cùng may mắn những người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội phát triển trên nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Đặc biệt, trong thời gian này các mối quan hệ xã giao tốt đẹp khiến ai cũng phải nể phục. Trong thời gian này, những thành công bạn gặt hái được sẽ giúp bạn tiến lên một nấc thang mới trong sự nghiệp, những người tuổi Tỵ lên như điều gặp gió.

Trong thời gian này, con đường tài lộc của tuổi tỵ sẽ có những chuyển biến đáng kể tăng tiến đáng mừng. Do tuổi Tỵ có quý nhân sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ, làm quen được với nhiều đối tác làm ăn triển vọng. Bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị.

Đặc biệt, với những người làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội này giúp cho tuổi Tỵ mở rộng quy mô của mình. Đặc biệt, với những người làm công ăn lương cũng sẽ có một khoản thu nhập kha khá tăng lên tỉ lệ thuận với những nỗ lực bạn đã bỏ công sức ra trước đó.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.