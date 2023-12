Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12, 3 con giáp được mùa tiền tài, vận mệnh vượng phát, làm gì cũng thuận lợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 9/12/2023 mang tới nhiều may mắn cho tuổi Dậu. Các kế hoạch công việc, làm ăn, kinh doanh đều diễn ra trôi chảy. Con giáp này cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ đến từ người xung quanh... tiến trình công việc được rút ngắn mà vẫn bảo đảm chất lượng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vận may cực kỳ lớn, làm gì cũng có thể thành công. Con giáp này đạt được thành quả tốt đẹp không chỉ nhờ may mắn mà còn do sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt một thời gian dài.

May mắn đến, cuộc sống của người tuổi Mùi bước sang một trang mới rực rỡ hơn, tài lộc liên tục rót vào túi. Những chuyện xui xẻo lùi dần về quá khứ, các vấn đề khúc mắc được giải quyết, bản mệnh chỉ cần tập trung vào sự phát triển ở thời điểm hiện tại là được. Tuổi Mùi sẽ có một khoảng thời gian thoải mái để tận hưởng sự thành công, không phải lo lắng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chọn công việc, không muốn tình cảm bị đối xử tệ.

Công việc: Người tuổi Hợi công việc đam mê công việc, làm không có ngày nghỉ.

Tình cảm: Người tuổi Hợi đã không chọn đúng người, cố gắng không nghĩ đến quá nhiều.

Tài lộc: Vững mạnh tài chính, thoải mái đầu tư không nghĩ ngợi nhiều.

Sức khỏe: Thích trải nghiệm, ăn nhiều món chay thanh đạm.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.