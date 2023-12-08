Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12, 3 con giáp được mùa tiền tài, vận mệnh vượng phát, làm gì cũng thuận lợi

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi này có thể vui mừng vì tiền bạc dồi dào, hưởng trọn lộc trời, phất lên như diều gặp gió.
- Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (9-10/12), 3 con giáp buôn may bán đắt, kinh doanh vượng phát, tiền vàng sáng chói trước cửa nhà
- Từ nay đến giữa tháng 1/2024, 3 con giáp đầu xuôi đuôi lọt, tiễn nghèo đón giàu, phú quý lên hương, tài vận bừng sáng
Tuổi Dậu
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 9/12/2023 mang tới nhiều may mắn cho tuổi Dậu. Các kế hoạch công việc, làm ăn, kinh doanh đều diễn ra trôi chảy. Con giáp này cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ đến từ người xung quanh... tiến trình công việc được rút ngắn mà vẫn bảo đảm chất lượng.
Hơn nữa, với sự linh hoạt, giỏi thích nghi trong mọi hoàn cảnh, tuổi Dậu còn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên. Đây cũng là cơ hội để bản mệnh phát huy được tất cả khả năng, trí tuệ và kinh nghiệm của mình. Nhờ những thử thách đó mà con giáp này thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
Tình duyên không có nhiều biến động. Bản mệnh và nửa kia vẫn đang hài lòng với mối quan hệ hiện tại và chưa có ý định tiến xa hơn. Hai người đều cho đối phương đủ không gian riêng và tôn trọng điều đó nên tình cảm tiến triển khá tự nhiên, không cần phải gượng ép.
Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h
Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu
Tuổi Mùi
Người tuổi Mùi có vận may cực kỳ lớn, làm gì cũng có thể thành công. Con giáp này đạt được thành quả tốt đẹp không chỉ nhờ may mắn mà còn do sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt một thời gian dài.
May mắn đến, cuộc sống của người tuổi Mùi bước sang một trang mới rực rỡ hơn, tài lộc liên tục rót vào túi. Những chuyện xui xẻo lùi dần về quá khứ, các vấn đề khúc mắc được giải quyết, bản mệnh chỉ cần tập trung vào sự phát triển ở thời điểm hiện tại là được. Tuổi Mùi sẽ có một khoảng thời gian thoải mái để tận hưởng sự thành công, không phải lo lắng nhiều.
Tuổi Hợi
Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi chọn công việc, không muốn tình cảm bị đối xử tệ.
Công việc: Người tuổi Hợi công việc đam mê công việc, làm không có ngày nghỉ.
Tình cảm: Người tuổi Hợi đã không chọn đúng người, cố gắng không nghĩ đến quá nhiều.
Tài lộc: Vững mạnh tài chính, thoải mái đầu tư không nghĩ ngợi nhiều.
Sức khỏe: Thích trải nghiệm, ăn nhiều món chay thanh đạm.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.