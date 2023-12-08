Đúng ngày mai, thứ Bảy 9/12, 3 con giáp tỏa sáng rạng ngời, cuộc đời sang trang mới, cuối tháng trúng số lĩnh thưởng

Đối với người tuổi Mùi mà nói, họ là người sống tình cảm và giỏi chăm sóc người khác. Khoảng thời gian từ 9/12, con giáp này sẽ tìm thấy nhiều niềm vui và sự hài lòng trong gia đình cũng như các mối quan hệ quanh mình. Mối quan hệ của người tuổi Mùi với gia đình sẽ hài hòa hơn và có thể tham gia một số sự kiện quan trọng như đám cưới hoặc sự xuất hiện của một thành viên mới.

Con giáp này nên chú ý cân bằng cuộc sống gia đình và tình cảm. Đồng thời, người tuổi Mùi nên quan tâm và hỗ trợ gia đình nhiều hơn. Đồng thời, con giáp này cũng cần giữ tinh thần cởi mở và đón nhận những cơ hội quan hệ mới.

Về mặt tình cảm, nếu còn độc thân, người tuổi Mùi có thể gặp được một người đặc biệt và mối quan hệ này sẽ mang lại cho họ nhiều ấm áp và hạnh phúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 9/12/2023 chỉ ra những dấu hiệu đổ vỡ trong mối quan hệ mà tuổi Hợi cần lưu ý và sửa chữa ngay lập tức. Cho dù đó là mối quan hệ đồng nghiệp hay với người thân đi chăng nữa thì chúng đều có thể tác động lớn tới cuộc sống của bản mệnh trong hiện tại cũng như tương lai.

Thêm vào đó, về sức khỏe, con giáp này nên quan tâm nhiều hơn đến thể chất, tinh thần. Có thể cân nhắc các phương pháp điều trị khác thay vì theo đuổi liệu trình quen thuộc không hiệu quả. Linh hoạt hơn là lời khuyên quan trọng cho bản mệnh.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay bản mệnh nên tạo tác mọi việc đều được vinh xương, tấn lợi. Hôn nhân cưới gả sinh con quý. Công danh khoa cử đỗ đạt cao... Nhìn chung mọi sự đều tốt lành.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 9/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ giỏi chia sẻ, biết cách hàn gắn vết thương sau những chuyện cũ.

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc tiến đến nhiều niềm vui, bạn hiểu rõ những gì bản thân theo đuổi.

Tình cảm: Tình yêu không để người khác thao túng, cùng nhau phát triển và sống cùng nhau những ngày trọn vẹn.

Tài lộc: Mong ước thu nhập tăng lên, cố gắng giành lấy những gì thuộc về bản thân.

Sức khỏe: Không lắng nghe, cơ thể ốm yếu do chưa biết cách chăm sóc bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.