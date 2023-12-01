Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/12, 3 con giáp lộc bất tận hưởng, tài khí cực vượng, hốt vàng bạc thiên hạ về tay

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 17:35

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Bảy ngày 2/12/2023, 3 tuổi sau làm ăn phát đạt, tài chính khởi sắc, may mắn ai nhìn cũng ghen tỵ.

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 2/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu chạy trốn, không muốn người yêu cũ tìm đến.       

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay tránh những việc không liên quan đến bạn.  

Tình cảm: Người tuổi Dậu tổn thương nhiều, không muốn liên quan đến chuyện cũ. 

Tài lộc: Sẵn sàng bỏ nhiều thời gian tìm hiểu công việc, tăng thu nhập.

Sức khoẻ: Cơ thể đã cân bằng, không còn thiếu dinh dưỡng.     

Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/12, 3 con giáp lộc bất tận hưởng, tài khí cực vượng, hốt vàng bạc thiên hạ về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Không chỉ là người sống tình cảm, ân cần, có ý chí kiên cường và kiên trì, người tuổi Mùi còn rất giỏi quản lý và bảo vệ tài sản của mình. Đặc biệt, con giáp này luôn chú ý đến sự ổn định về mặt tình cảm đối với người thân yêu.  

Đúng 2/12,tuổi Mùi sẽ có những bước phát triển tài chính ổn định và vững chắc. Họ có thể được thăng chức hoặc tăng lương ở nơi làm việc, nhờ vậy mà thu nhập và phúc lợi của con giáp này tăng lên rõ rệt. Ngoài ra, họ cũng có thể kiếm thêm thu nhập thông qua đầu tư  hoặc giao dịch bất động sản.

Với tuổi Mùi mà nói, họ cần củng cố tình hình tài chính và phát triển các khoản đầu tư dài hạn. Ngoài ra, con giáp này cũng nên lập kế hoạch và quản lý tài chính hợp lý để không mua sắm lãng phí.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/12, 3 con giáp lộc bất tận hưởng, tài khí cực vượng, hốt vàng bạc thiên hạ về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Bảy ngày 2/12/2023, tuổi Thân được dự báo sẽ có quý nhân trợ mệnh trên con đường sự nghiệp. Con giáp này có nguồn cảm hứng, đam mê và động lực làm việc, luôn hăng hái tiến về phía trước nên quý nhân cũng căn cứ vào đó để dìu dắt bản mệnh.

Vận trình tài lộc trong ngày cũng khá vượng. Con giáp này tìm thấy cơ hội kiếm tiền mới từ lúc mọi người còn chưa có suy nghĩ gì về việc đó. Bản mệnh không chần chừ mà nhanh chóng chủ động nắm bắt thời cơ tốt đẹp ngay trước mắt mình, và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng với công sức mà đã bỏ ra.

Tiếc là vận trình tình duyên kém sắc, đào hoa ảm đạm. Người độc thân khó có thể tìm được một nửa phù hợp cho mình khi mà bản mệnh đặt ra quá nhiều tiêu chuẩn. Các cặp đôi tồn tại nhiều khúc mắc, mâu thuẫn chưa thể giải quyết nên mối quan hệ khá căng thẳng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Đúng ngày mai, thứ Bảy 2/12, 3 con giáp lộc bất tận hưởng, tài khí cực vượng, hốt vàng bạc thiên hạ về tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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