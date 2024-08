Đúng ngày mai, thứ Bảy 17/8/2024, lộc xuân tràn đầy, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng thăng tiến ngoạn mục

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ trở nên may mắn bất ngờ ập tới. Con giáp này không cần phải lo lắng đến nguồn tài chính cá nhân do có nguồn thu nhập dồi dào từ công việc chính. Con giáp này “cày tiền” hăng say không màng tới thời gian hay ăn uống ngủ nghỉ. Nhờ đó, bạn khá yên tâm về túi tiền của mình khi chi tiêu mua sắm đồ cho dịp Tết Nguyên đán năm nay.