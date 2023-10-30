Đúng ngày mai, thứ Ba 31/10: 3 con giáp có tài lộc dồi dào, kiếm tiền nhiều như nước, đầu tư dễ có lãi, sống sung túc cả đời

Tử vi hôm nay ngày 31/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay bạn cố chấp, luôn tôn trọng đối phương khi có thể tìm hướng giải quyết tốt.

Tình cảm: Hôm nay bạn chủ động nói chuyện cùng đối phương, san sẻ những khó khăn khi cả hai cùng đối mặt.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay bạn chủ động tìm kiếm công việc, luôn nảy ra cơ hội cho bản thân.

Tài lộc: Vận dụng nguồn tài chính có sẵn, tham gia vào những nhóm đầu tư hiệu quả.

Sức khoẻ: Sức khoẻ giúp bạn có nhiều cơ hội đổi mới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong mắt người xung quanh, tuổi Ngọ nổi tiếng là người tự tin, nhiệt tình và có khả năng lãnh đạo. Họ lạc quan và giỏi động viên nên dễ gây ảnh hưởng đến người khác. Những người tuổi Ngọ cũng có xu hướng coi bản thân là trung tâm của sự chú ý, nhưng điều này là lý do giúp họ thể hiện khả năng vượt trội và sự quyến rũ ở nơi làm việc.

Đúng 31/10, những người tuổi Ngọ sẽ đạt được thành công lớn trong sự nghiệp. Sự tự tin và khả năng lãnh đạo giúp họ thể hiện sự xuất sắc trong công việc và nhận được sự công nhận, đánh giá cao từ người khác.

Người tuổi Ngọ nên duy trì thái độ tự tin và lạc quan vào khoảng thời gian cuối tháng 10. Đặc biệt, họ cần học cách lắng nghe ý kiến, đề xuất của người khác và sử dụng khả năng lãnh đạo, sức thu hút của bản thân để đạt được những mục tiêu lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 31/10/2023, tuổi Sửu làm việc gì cũng trôi chảy. Với tư duy cởi mở và tích cực, bản mệnh thường nhanh chóng tìm ra hướng đi mới giải quyết khó khăn, khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ.

Người làm ăn kinh doanh cũng sẽ làm quen được với những mối khách hàng, đối tác đầy triển vọng. Con giáp này hãy có thể nhanh chóng kí kết hợp đồng với đối phương. Đôi bên cùng hợp tác sẽ đem lại lợi nhuận nhiều hơn hẳn trước đó.

Tiếc rằng vận trình tình cảm của con giáp này lại không quá thuận lợi. Có lẽ bản mệnh đã dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp nên quên mất việc quan tâm đến nửa kia. Hãy nhanh chóng cân bằng thời gian cho sự nghiệp và gia đình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.