Buổi sáng lộc lá vây quanh, buổi trưa vượng lộc vượng tài, buổi tối rung đùi hốt bạc chính là lộc lá trời cho những con giáp này.

Tuổi Tuất

Sống đàng hoàng, tử tế, có trách nhiệm nên Tuất chưa bao giờ làm điều gì khiến bản thân phải cắn rứt lương tâm, càng không làm điều gì gây tổn hại đến bất cứ ai. Thế nên, con giáp thiện lương này tích lũy được rất nhiều công đức.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 27/9 con giáp giàu sang này sẽ có tài lộc hanh thông, cơ hội trúng số phát tài tìm đến tận cửa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ nổi tiếng là con giáp có tham vọng, có gan làm giàu nên dù làm công ăn lương hay tự làm chủ cũng sớm gặt hái những thành quả đáng nể trong sự nghiệp. Thăng tiến cực nhanh, thu nhập cải thiện đáng kể nên 0h ngày 27/9được xem là năm may mắn của Tỵ.

Đặc biệt, trong ngày cuối cùng của tháng 9 con giáp giàu có này sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu. Buổi sáng lộc lá vây quanh, buổi trưa vượng lộc vượng tài, buổi tối rung đùi hốt bạc chính là lộc lá trời cho Tỵ.

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường, không sợ thất bại nên càng về hậu vận Dần càng lắm của nhiều tiền, công danh sự nghiệp viên mãn khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, 0h ngày 27/9 sẽ giúp Dần rộng cửa đón thần tài vào nhà, chào tháng mới đỏ chót như son.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước nhưng Thìn chưa bao giờ ỷ lại vào xuất thân. Nỗ lực vươn lên, cống hiến hết mình nên Thìn được cấp trên đánh giá cao, đường quan lộ thênh thang rộng mở.

Tử vi ngày 27/9 cho thấy, Thìn sẽ rũ sạch vận đen, được thần tài dúi tiền vào tay nên đổi đời trong chớp mắt.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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