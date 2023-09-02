Đúng ngày mai, Chủ nhật 3/9/2023, 3 con giáp có tiền rót đầy túi, may mắn chạm đỉnh, vận khí tươi tốt, sống không lo nghĩ

Tuổi Mão làm lãnh đạo nhận được sự yêu mến của nhân viên cấp dưới bởi luôn có lối hành xử hòa nhã, thân thiện. Con giáp này lắng nghe ý kiến của mọi người để phát hiện ra cái hay và cái chưa hay, từ đó có cách thay đổi cho phù hợp.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mão thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Và dù đạt nhiều thành công, con giáp này cũng không kiêu ngạo, tự phụ mà luôn khiêm tốn học hỏi mọi người. Thái độ của bản mệnh được nhiều người đánh giá cao.

Về sức khỏe , người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Tây Bắc phía ngoài nhà bếp, bếp, tổ chim hoặc lồng chim. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định là ngày may mắn của tuổi Thân trên phương diện tài lộc. Con giáp này nhận được khoản tiền từ những mối đầu tư trước đó, điều này cho thấy bản mệnh có những định hướng vô cùng đúng đắn.

Dù bên ngoài xã hội tuổi Thân nắm giữ quyền cao chức trọng đến mấy thì khi về nhà, bản mệnh luôn rất trân trọng nửa kia của mình. Con giáp này thường tâm sự và trao đổi với người ấy nhiều vấn đề trong cuộc sống.

Bản mệnh cũng là một người cha, người mẹ hết lòng vì con cái. Tuổi Thân khá nghiêm khắc mong con cái sẽ trưởng thành thành người có ích nhưng cũng không đặt nặng áp lực lên con cái. Con giáp này không quên lắng nghe tâm sự của con mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho biết túi tiền của tuổi Tuất sẽ dày lên nhanh chóng. Nhất là người làm nghề tự do sẽ nhận được khoản thù lao tương xứng với công sức, đồng thời ký kết được những hợp đồng mới triển vọng.

Người làm ăn kinh doanh có thể mạnh dạn thử sức mình trong những lĩnh vực mới. Tất nhiên, khi mới bắt đầu sẽ không tránh khỏi va vấp, song chỉ cần kiên định với mục tiêu của mình thì dần dần, bản mệnh sẽ bắt được vào guồng quay và gặt hái thành công.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt mọi việc. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch bắt tay vào việc gì thì bản mệnh nên thực hiện ngay, có như vậy thì quá trình tiến hành sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!