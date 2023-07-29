Đúng ngày mai, Chủ nhật 30/7/2023, 3 con giáp có căn phú quý, hoan hỉ đón Thần Tài, tiền của bạt ngàn, sớm thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 29/07/2023 06:05

Tử vi ngày mới, Chủ nhật 30/7/2023, 3 con giáp có căn phú quý, hoan hỉ đón Thần Tài, tiền của bạt ngàn, sớm thành đại gia. Tham khảo bài viết dưới đây để biết chi tiết nhé!

Tuổi Mão

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mão có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người nên dù có phải xử lý công việc khó khăn đi nữa, bạn cũng có thể giải quyết rất gọn gàng và nhanh chóng. Với người làm ăn kinh doanh, nay là người rất thích hợp để bản mệnh mở rộng quan hệ kinh doanh, làm quen với những đối tác, khách hàng triển vọng. Hãy đối xử chân thành và thẳng thắn với mọi người, bạn cũng sẽ gặp được người chân thành và thẳng thắn.

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ lại là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn đang dần lạnh nhạt. Bạn có vẻ quá tập trung cho sự nghiệp nên thường thờ ơ với người nhà. Hãy nhanh chóng tìm cách cân bằng cuộc sống và công việc của mình.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 30/7/2023, 3 con giáp có căn phú quý, hoan hỉ đón Thần Tài, tiền của bạt ngàn, sớm thành đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

​​​​​​​Tuổi Thìn

Chính Quan che chở, người tuổi Thìn có cơ hội chạm tay vào mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó trong ngày hôm nay. Bạn nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và sự ngưỡng mộ của bạn bè, đồng nghiệp. Nay cũng là ngày may mắn với người tham gia thi cử, tuyển dụng. Bạn hãy phát huy hết khả năng của mình, tin rằng với kinh nghiệm phong phú và phong thái tự tin, bạn có thể gây ấn tượng tốt đẹp với nhà tuyển dụng.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày thứ 2 này, bản mệnh nên đi về phía Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây Bắc để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 30/7/2023, 3 con giáp có căn phú quý, hoan hỉ đón Thần Tài, tiền của bạt ngàn, sớm thành đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

​​​​​​​Tuổi Ngọ

Dưới tác động tích cực của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ xây dựng được quan hệ xã giao hài hòa. Với tính cách cởi mở và lạc quan, bạn có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, thúc đẩy tập thể nhanh chóng đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đối phương sẵn sàng giới thiệu cho bạn những cơ hội hiếm có. Hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng chần chừ, e ngại, bạn có thể thăng tiến rất nhanh trong tương lai.

Hỏa sinh Thổ, những người còn độc thân có thể may mắn tìm ra người phù hợp với mình. Hãy nghe theo cảm xúc trong lòng mình, chớ nên so đo, toan tính quá nhiều. Còn với những người đã lập gia đình, bạn có thể hâm nóng tình cảm vợ chồng.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 30/7/2023, 3 con giáp có căn phú quý, hoan hỉ đón Thần Tài, tiền của bạt ngàn, sớm thành đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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