Đúng ngày mai (5/10): 3 con giáp vật đổi sao dời, tài vận ắt nhân đôi, chuyển mình đột phá bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 04/10/2023 16:05

Theo tử vi ngày 5/10/2023, cho thấy 3 con giáp sau nếu kinh doanh tự do thì buôn may bán đắt, nếu làm công ăn lương thì có cơ hội thăng tiến rõ rệt.

Tuổi Mão 

Tử vi ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão mãi lo chuyện cũ, không quan tâm nhiều đến những người quan tâm bạn.  

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão nên để ý đến tổng quan công việc, cố gắng xây dựng bản thân vào nề nếp vốn có. 

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão tình cảm ngày càng sâu đậm, cả hai luôn nghĩ đến một tương lai xa cùng nhau gầy dựng.   

Tài lộc: Tư duy về tài chính rất thông minh, biết cách phát triển dòng tiền đi đúng hướng. 

Sức khoẻ: Chăm sóc bản thân chu đáo, an tâm giữ gìn sức khoẻ bản thân khi mệt mỏi.  

Đúng ngày mai (5/10): 3 con giáp vật đổi sao dời, tài vận ắt nhân đôi, chuyển mình đột phá bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu có tính cách cần cù, chịu khó. Bản mệnh ham học hỏi, không ngừng phấn đấu. Tuổi Sửu có năng lực trở thành lãnh đạo, có tài thuyết phục người khác.

Con giáp này luôn quyết tâm và làm hết sức để hoàn thiện những mục tiêu đã đặt ra.

Đúng 5/10, tuổi Sửu có thể gặp nhiều may mắn, vận khí tăng lên không ngừng. Sóng gió sẽ sớm qua đi, bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội phát triển hơn.

Người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt, tiền về như nước. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến rõ rệt, được cấp trên ưu ái.

Sức khỏe của tuổi con giáp này cũng được cải thiện tháng kể.

Đúng ngày mai (5/10): 3 con giáp vật đổi sao dời, tài vận ắt nhân đôi, chuyển mình đột phá bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 5/10/2023, tuổi Dậu chớ gây ra tranh cãi trong công việc. Nay đi làm thì nên tôn trọng cấp trên một chút, đừng phản biện ý kiến của họ quá nhiều vì bản mệnh sẽ gặp bất lợi. Môi trường tại nơi làm việc có nhiều biến động, khiến kế hoạch của bản mệnh sẽ bị thay đổi trong phút chốc.

Con giáp này phải đối mặt khá nhiều căng thẳng vì tiền bạc, tốt nhất là không động đến số tiền lớn trong hôm nay. Tuổi Dậu cũng cần thận trọng xem xét kỹ giấy tờ liên quan đến tiền bạc đề phòng còn nhiều khúc mắc chưa được giải quyết triệt để.

Điểm sáng là tình cảm của con giáp này với những người xung quanh thêm phần tốt đẹp. Bản mệnh mở lòng mình, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn khiến người khác cảm thấy thoải mái mỗi khi giao tiếp. Nhân duyên trong ngày vô cùng tốt đẹp, nhận được nhiều mến mộ từ người khác giới.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng ngày mai (5/10): 3 con giáp vật đổi sao dời, tài vận ắt nhân đôi, chuyển mình đột phá bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (5/10/2023): 3 con giáp may mắn nhân đôi, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (5/10/2023): 3 con giáp may mắn nhân đôi, cầu công danh có công danh, cầu tài lộc có tài lộc

Tử vi dự báo rằng đúng 5/10, 3 con giáp sau gặp khá nhiều may mắn, con đường tài lộc cũng dần khởi sắc.

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