Tử vi hôm nay ngày 30/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thích cái đẹp và sự hoàn mỹ.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm san sẻ cùng nhiều người bạn, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay yêu cầu cao trong từng công việc, cố gắng rất nhiều.

Tài lộc: Nguồn thu nhập bình ổn không có nhiều thay đổi quá lớn.

Sức khoẻ: Yêu thích những bộ môn bơi lội, giữ vóc dáng khoẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, lanh lợi. Họ biết tận dụng nhiều cơ hội để tạo dựng cuộc sống sung túc, viên mãn. Bản mệnh có thể công thành danh toại ngay từ khi còn trẻ. Con giáp này được cả Thần Tài và quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi nên con đường thăng tiến vô cùng rộng mở.

Đúng 30/11, tài lộc của người tuổi Thìn vượng phát. Bản mệnh kiếm được nhiều tiền lại có cả quý nhân nâng đỡ. Nhờ đó, công việc và cuộc sống đều có sự cải thiện đáng kể.

Ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 12, người tuổi Thìn đã đón nhận tin vui về tài chính. Cơ hội kiếm tiền xuất hiện, bản mệnh chỉ cần nhanh chóng nắm bắt, vận dụng hết năng lực là có thể chạm tay đến thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 30/11/2023 hôm nay, tuổi Sửu quá vội vàng thể hiện tài năng của bản thân, vì thế mà bản mệnh rơi vào cảnh múa rìu qua mắt thợ, khiến nhiều người ngứa mắt, thậm chí chê cười.

Phương diện làm ăn cũng chưa thu được kết quả khả quan bởi bản mệnh thường đưa ra quyết định quá vội vàng, để lỡ cơ hội phù hợp hơn ở phía sau. Thiệt hại phải chịu trong ngày hôm nay chính là bài học kinh nghiệm đắt giá.

Trong ngày này, tuổi Sửu cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức, dù bản mệnh vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay, đừng lần lữa khiến bệnh trở nặng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.