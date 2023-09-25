Đúng ngày hôm nay 25/9/2023, 3 con giáp hưởng lộc trời cho, tình – tiền viên mãn, giàu có chạm đỉnh, ấm no hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 00:29

Tử vi dự đoán vào ngày hôm nay 25/9/2023, 3 con giáp hưởng lộc trời cho, tình – tiền viên mãn, giàu có chạm đỉnh, ấm no hạnh phúc.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có bản tính hào phóng, rất ổn định và tràn đầy thái độ tích cực. Họ kiên định chờ đợi cơ hội trong lĩnh vực sự nghiệp để có thể bứt phá. Con giáp này sẽ không đối mặt với mọi thứ với thái độ thiếu kiên nhẫn mà nhẫn nại tích lũy kinh nghiệm cho bản thân để giúp mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Vận trình của con giáp tuổi Tuất sẽ ổn định hơn. Trước hết, họ tìm được vị trí của bản thân trong sự nghiệp. Họ nhìn thấy rõ cơ hội của mình tuy nhiên không nóng vội, gấp gáp mà vững chắc từng bước tiến tới mục tiêu đã định.

Thời điểm này, mọi việc của con giáp này đều suôn sẻ, gia đình hạnh phúc lạ thường, vận khí mạnh mẽ. Họ luôn nở nụ cười trong thời gian này.

Đúng ngày hôm nay 25/9/2023, 3 con giáp hưởng lộc trời cho, tình – tiền viên mãn, giàu có chạm đỉnh, ấm no hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý bản tính rất thích suy nghĩ và học hỏi. Họ sẽ không bao giờ để mình đứng yên. Con giáp tuổi Tý có thể trải qua khoảng thời gian vô cùng suôn sẻ.

Họ không những rất thông minh mà còn rất biết cách hành động, biến ý tưởng thành hiện thực. Người tuổi Tý và bắt đầu một khởi đầu mới.

Con giáp tuổi Tý sẽ "lên dốc", sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, thu nhập tăng lên khiến họ không còn áp lực về tiền bạc.

Đúng ngày hôm nay 25/9/2023, 3 con giáp hưởng lộc trời cho, tình – tiền viên mãn, giàu có chạm đỉnh, ấm no hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ năng động, thông minh, đầu óc tốt, làm gì cũng tích cực. Con giáp này đón nhiều điều tốt lành. Tốc độ phát triển của họ cũng tăng tốc. Người tuổi Tý sẽ gặp nhiều cao nhân, có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ.

Con giáp tuổi Tỵ có vận khí tốt vào thời điểm này, học gì cũng tinh thông, làm gì cũng thành công. Ngay cả những người bắt đầu lập nghiệp cũng sẽ có hành trình suôn sẻ, không gặp quá nhiều khó khăn.

Người tuổi Tỵ chỉ cần dùng chính sự chăm chỉ và động lực của mình để hoàn thành mọi mục tiêu thì cuộc sống phía trước của họ sẽ không còn phải lo lắng nhiều, mọi gánh nặng đều được giải quyết.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Bước qua tháng 10, 3 con giáp có vận may chói sáng, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý, thành công trải thảm hồng

Bước qua tháng 10, 3 con giáp có vận may chói sáng, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý, thành công trải thảm hồng

Tử vi dự đoán vào tháng 10, 3 con giáp có vận may chói sáng, sự nghiệp phát đạt, giàu sang phú quý, thành công trải thảm hồng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày 25/9/2023

TIN MỚI NHẤT

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 21 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Tâm sự 51 phút trước
Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Ô tô đâm vào cống, 4 người tử vong, tài xế bị thương trên đường cao tốc

Video 1 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Quyết định đi thêm bước nữa năm xưa và giọt nước mắt nghẹn ngào ngày gặp lại con

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Quyết định lầm lỡ tuổi 40 và nỗi dằn xót muộn màng khi nghe lời con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi