Đúng ngày 5/11, vận đỏ như son: 3 con giáp gặp toàn hỷ sự, tiền bạc thả ga, cuộc sống lên hương, ngày càng giàu sang phú quý

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng 5/11/2023, vận trình tài chính của tuổi Dần có nhiều khởi sắc. Có vẻ như các khoản đầu tư trước đó của bản mệnh đã dần dần đem lại lợi nhuận đáng mừng.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày mới này, tuổi Dần nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hỷ thần xuất hiện ở hướng Tây Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Tây Nam.

Khi cầm khoản tiền rủng rỉnh trong tay, con giáp này nên có cách chi tiêu và đầu tư hợp lý, chớ nên phung phí cho những mục đích không cần thiết. Chỉ khi có cách sử dụng tiền khôn ngoan, bản mệnh mới có thể giàu có về lâu về dài được.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách cởi mở, thẳng thắn. Họ có khả năng phân tích và tài quan sát chính xác vì thế thường có năng lực làm việc rất cao. Người tuổi Dậu thường rất cần cù, tháo vát, là một người bạn và đồng nghiệp đáng tin cậy nên dễ được cấp trên cất nhắc. Chính vì nhờ sự chăm chỉ năng nổ, cần cù, coi trọng sự nghiệp nên người tuổi Dậu luôn nỗ lực hết sức và dễ đạt được đỉnh cao trong nghề nghiệp.

Tử vi cho biết đối với những người tuổi Dậu, tử vi trong ngày 5/11/2023 chính là thời điểm mây tan, mặt trời ló dạng, vận may trở lại mạnh mẽ. Với sự che chở của ngôi sao tốt lành, người tuổi Dậu sẽ gặp vận may lớn về tài chính, dễ đầu tư đâu trúng đó. Quý nhân phù trợ sẽ cho người tuổi Dậu những lời khuyên, hỗ trợ đúng lúc để có được những quyết định tài chính mang tính bước ngoặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày 5/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão lo lắng những chuyện bên ngoài, không quan tâm đến người mình yêu.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão trong công việc bạn đã dành thời gian phần lớn vào những việc quan trọng, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt.

Tình cảm: Hôm nay, người tuổi Mão và người yêu có xảy ra tranh cãi, bạn thường không quan tâm nhiều đến cảm xúc đối phương.

Tài lộc: Thông minh, thoải mái với tài chính mỗi ngày càng gia tăng.

Sức khoẻ: Ăn các món cứng vào buổi tối dễ gây đau dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.