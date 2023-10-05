Đúng ngày 5/10/2023 dương lịch: 3 con giáp vận may đến trước ngõ, phát tài bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 5/10/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Hợi có bước tiến đáng kể. Công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để con giáp này thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây bản mệnh chưa có dịp để trổ tài.

Chính vì vậy nay tuổi Hợi cần phải giữ tỉnh táo và sáng suốt khi giải quyết những việc liên quan tới vấn đề tiền bạc. Tốt nhất bản mệnh nên tìm người tin cậy để hợp tác, đừng vì cả nể mà đặt lòng tin sai chỗ khiến cho tiền bạc vất vả kiếm được lại đội nón ra đi.

Thế nhưng vận trình tài lộc của bản mệnh không mấy thuận lợi. Điềm báo hao tài của con giáp này rất lớn, nếu không thận trọng đề phòng thì dù tài lộc có đến cũng nhanh chóng tiêu tan, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không giữ được trong tay.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân đã trải qua một khoảng thời gian khá vất vả vì mọi chuyện không được như ý. Tử vi dự báo rằng từ 5/10, tuổi Thân đón nhận một số thay đổi trong cuộc sống. Bản mệnh có thể nhận tin vui trong công việc. Công sức mà con giáp này bỏ ra được cấp trên công nhận, thu được cải thiện.

Tuổi Thân phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thuận lợi. Phú quý tự tìm đến cửa, cuộc sống của bản mệnh thăng hoa hơn giai đoạn trước. Đây là lúc tuổi Thân "bung lụa", thỏa sức sáng tạo trong công việc và tận hưởng thành quả mà mình tạo ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 5/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu thuyết phục giỏi, kinh nghiệm dày dặn.

Công việc: Người tuổi Dậu làm việc chăm chỉ, biết cách thuyết phục người khác bằng những ý thông minh.

Tình cảm: Tình cảm khi có những thay đổi, bạn luôn chọn lỗi lầm do chính mình.

Tài lộc: Nguồn thu nhập cải thiện, làm việc chăm chỉ tài chính ổn định.

Sức khoẻ: Nghỉ dưỡng nhiều ngày sau những ngày làm việc chăm chỉ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.