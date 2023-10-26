Đúng ngày 31/10: 3 con giáp có tin vui làm ăn, cuối tháng ấm no, tiền tài dư dả, giàu sang sung túc

Đúng ngày 31/10/2023, người tuổi Mùi hôm nay hạn chế bày tỏ những cảm xúc quá đà.

Tình cảm: Tình cảm không vui, bạn nên hạn chế chia sẻ quá đà.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn chua toàn mọi việc, không để bất kì lỗi sai nào xảy ra.

Tài lộc: Nguồn tài lộc có thể chưa đến, nhưng bạn biết cách cải thiện.

Sức khoẻ: Không giỏi chăm sóc bản thân, nhưng luôn cố gắng tìm kiếm học hỏi và dành thời gian rèn luyện thể thao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong mắt người xung quanh, tuổi Tý là những người có tư tưởng độc lập, ưa thích sự đổi mới và kỹ năng xã hội phong phú.

Đúng ngày 31/10/2023, vận trình của người tuổi Tý sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực nên sự nghiệp, tài chính lẫn tình duyên của con giáp này đều rực rỡ. Khả năng đổi mới và suy nghĩ độc lập sẽ là chìa khóa vàng giúp tuổi Tý thành công trong sự nghiệp.

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của họ cũng được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục nên cơ hội “thăng chức tăng lương” dễ như trở bàn tay. Thời gian tới, người tuổi Tý nên tham gia một số hoạt động xã hội quan trọng hoặc giao tiếp với nhiều người hơn để có cơ hội gặp gỡ đối tác lớn.

Người tuổi Tý nên tiếp tục duy trì khả năng đổi mới, suy nghĩ độc lập, đồng thời chủ động tham gia các hoạt động xã hội để mở rộng quan hệ và tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng ngày 31/10/2023, tuổi Tuất tìm ra cách gây ấn tượng với lãnh đạo. Rất có thể cấp trên sẽ phân công cho bản mệnh nhiệm vụ trọng đại giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng hơn.

Con giáp này hãy tin tưởng hơn nữa vào khả năng của chính mình. Dù người ngoài bàn ra tán vào thế nào đi nữa, chỉ cần bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ để hoàn thành cho tốt thì sẽ khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để cầu tài, cầu phúc, tế tự. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc để thực hiện cho phù hợp, như vậy mới gặp được nhiều may mắn.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.