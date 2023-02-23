Đúng ngày 26/2, 27/2, 28/2, phúc lớn mệnh dày, 3 con giáp chuyển vận rực rỡ, cuộc sống huy hoàng, tìm được kho báu, tiêu tiền bung xõa

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 23:00

Dự đoán đúng ngày 26/2, 27/2, 28/2, những con giáp may mắn sau đây sẽ đếm tiền sái tay, tài lộc khởi sắc, làm gì cũng hái ra tiền.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con giáp nhanh nhẹn, khôn ngoan và có đầu óc kinh doanh. Họ có kế hoạch cụ thể cho đời mình, luôn nỗ lực không ngừng để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận càng giàu sang viên mãn, phú quý phát tài.

Đúng ngày 26/2, 27/2, 28/2 nhờ có cát tinh chiếu mệnh Thân sẽ ăn nên làm ra, tiền bạc sinh sôi nảy nở. Chẳng những thăng chức tăng lương, con giáp giàu có này còn có của nả đầy nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không hết.

Đúng ngày 26/2, 27/2, 28/2, phúc lớn mệnh dày, 3 con giáp chuyển vận rực rỡ, cuộc sống huy hoàng, tìm được kho báu, tiêu tiền bung xõa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sách tử vi con giáp có nói, đúng ngày 26/2, 27/2, 28/2 sẽ mang lại nhiều may mắn tài lộc cho người tuổi Ngọ. Họ tự cao, ham chơi và bất cần là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc thì con giáp bản lĩnh này sẽ gặt hái được thành tựu đáng ngưỡng mộ.

Thần tài rót lộc vào nhà, quý nhân nâng đỡ, cứ bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu chính là phúc phần trời cho con giáp giàu sang này được hưởng. Tuổi Ngọ nhớ nắm thật chắc cơ hội vì có thể bạn sẽ vô cùng hối tiếc nếu bỏ lỡ.

Đúng ngày 26/2, 27/2, 28/2, phúc lớn mệnh dày, 3 con giáp chuyển vận rực rỡ, cuộc sống huy hoàng, tìm được kho báu, tiêu tiền bung xõa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng ngày 26/2, 27/2, 28/2 sẽ là thời gian rực rỡ của người tuổi Mùi. Thế nên, con giáp này làm gì cũng hanh thông thuận lợi, suôn sẻ hơn người. Nếu đang ấp ủ kế hoạch đầu tư kinh doanh hay buôn bán thì từ thời gian này chính là thời cơ để Mùi gặt hái thành công vang dội.

Con giáp này may mắn ngút trời chẳng về tiền tài mà tình duyên cũng viên mãn, ấm êm hạnh phúc. Tuổi Mùi còn thoải mái tận hưởng những chuyến du lịch xa vui vẻ cùng gia đình, từ đó mà tình cảm khắng khít hơn.

Đúng ngày 26/2, 27/2, 28/2, phúc lớn mệnh dày, 3 con giáp chuyển vận rực rỡ, cuộc sống huy hoàng, tìm được kho báu, tiêu tiền bung xõa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Bước sang thứ Sáu và thứ Bảy (24/2, 25/2), những con giáp chạm đỉnh giàu sang, Thần Tài theo gót, cứ mở mắt ra là có tiền

Bước sang thứ Sáu và thứ Bảy (24/2, 25/2), những con giáp chạm đỉnh giàu sang, Thần Tài theo gót, cứ mở mắt ra là có tiền

Nhờ có vận may đeo bám nên 3 con giáp dưới đây sẽ tha hồ hốt bạc, nhà cửa ngập trong biển tiền trong ngày thứ Sáu và thứ Bảy.

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