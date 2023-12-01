Đúng ngày 12/12, 3 con giáp tài lộc rực sáng, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có đổi đời, cuộc sống viên mãn như ý

Tâm linh - Tử vi 01/12/2023 15:05

Đúng ngày 12/12, 3 con giáp sau được cát tinh thúc vượng tài lộc, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 12/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn tất bật chuẩn bị công việc cho tương lai.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc thấu hiểu những khó khăn, sẵn sàng vì dành thời gian chia sẻ, học hỏi thêm. 

Tình cảm: Tình cảm bạn đang cảm thấy không suôn sẻ khi dành phần lớn thời gian cho người khác. 

Tài lộc: Thu nhập vững vàng, làm việc chi tiết, cẩn thận.    

Sức khoẻ: Nên ăn thanh đạm, dạ dày thường khó tiêu.   

Đúng ngày 12/12, 3 con giáp tài lộc rực sáng, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có đổi đời, cuộc sống viên mãn như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão chăm chỉ, nỗ lực và không ngừng theo đuổi mục tiêu xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm, luôn giữ chữ tín trong công việc. Dù có khó khăn, con giáp này cũng sẽ sớm vượt qua.

Đúng ngày 12/12, người tuổi Mão có đường tài lộc rực rỡ. Sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến rõ rệt. Người làm kinh doanh làm ăn thuận lợi, ký được nhiều hợp đồng mới. Người làm công việc đầu tư cũng nhận những khoản lời lớn từ các dự án trước đó. Con giáp này chăm chỉ, nỗ lực nên được đền đáp xứng đáng. Công sức bản mệnh đã bỏ ra được cấp trên công nhận đổi lại bằng những cơ hội tốt hơn trong tương lai.

Đúng ngày 12/12, 3 con giáp tài lộc rực sáng, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có đổi đời, cuộc sống viên mãn như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Đúng ngày 12/12, tuổi Tỵ là tín hiệu tích cực cho những kế hoạch, dự định kiếm tiền. Thành quả đến từ sự phấn đấu bền bỉ, tích lũy miệt mài trong suốt thời gian qua. Nếu bản mệnh quyết định đầu tư phù hợp trong hôm nay sẽ thu về lợi nhuận cao.

Vận trình sự nghiệp đang rất thuận lợi. Con giáp này khẳng định được năng lực của mình, tận dụng được kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để xử lý vấn đề. Hơn thế nữa vận quý nhân đương vượng, bản mệnh luôn có những sự giúp đỡ kịp thời, chính vì thế mà mọi việc trôi chảy hơn rất nhiều.

Tình cảm của tuổi Tỵ cũng hài hòa, bản mệnh và nửa kia ít khi nảy sinh mâu thuẫn dù cả hai đều bận rộn, thời gian bên nhau không nhiều. Các cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng có thể tính tới chuyện kết hôn, ổn định cuộc sống. Người độc thân có sức hút tự nhiên nên đi đâu cũng có vệ tinh vây quanh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Đúng ngày 12/12, 3 con giáp tài lộc rực sáng, rủng rỉnh tiền tiêu, giàu có đổi đời, cuộc sống viên mãn như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ

5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp lộc Trời hội tụ, hên đủ đường, công việc suôn sẻ, tiền về như thác lũ

5 ngày cuối tháng 12 từ 25/12 đến 31/12/2023, 3 con giáp sau được quý nhân nâng đỡ, thu nhập chạm đỉnh, vô cùng giàu có.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Kể tư· ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể tư· ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 4 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi