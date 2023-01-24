Đúng mùng 4 Tết Nguyên Đán, 3 con giáp vào vận giàu sang, rung đùi hưởng lộc phú quý, đại lộc đại phát tài

Tâm linh - Tử vi 24/01/2023 23:15

Bước sang mùng 4 Tết, 3 con giáp này lộc về ngập tràn, duyên tình tiền cao chót vót, làm gì cũng thuận lợi gấp đôi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Bước sang mùng 4 Tết, vận khí của người tuổi Dậu đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Đúng mùng 4 Tết Nguyên Đán, 3 con giáp vào vận giàu sang, rung đùi hưởng lộc phú quý, đại lộc đại phát tài - Ảnh 1

Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Tuổi Thân

Có thể bạn không biết nhưng tuổi Thân chính là 1 trong những con giáp may mắn nhất từ đầu năm đến giữa năm 2023 khi mà tiền đầy túi còn tình thì đầy tim luôn đó.

Mới ngày đầu năm đã được Thần Tài cho lộc, những chú Khỉ sẽ có được nguồn thu khá lớn luôn đó. Nhất là với những bạn làm kinh doanh buôn bán muốn chọn ngày mùng 4 Tết làm ngày mở hàng thì sẽ thấy đầu năm có lộc tốt đến thế nào.

Chuyện kinh doanh buôn bán trong ngày mở hàng đầu tiên năm 2023 khá thuận lợi và suôn sẻ, dù chỉ mở hàng chút xíu cho may mắn nhưng cũng đã có khách hàng vào khai lộc, mang lại khoản lợi nhuận không nhỏ.

Đúng mùng 4 Tết Nguyên Đán, 3 con giáp vào vận giàu sang, rung đùi hưởng lộc phú quý, đại lộc đại phát tài - Ảnh 2

Niềm vui bất ngờ về tình cảm còn chờ đợi bạn ở phía sau nữa nhé. Có thể con giáp này sẽ nối lại những mối quan hệ bạn bè xưa cũ lâu ngày không gặp, cũng có thể người bạn tưởng chừng đã đánh mất nay lại tìm về.

Tình yêu đôi lứa không thể nói trước được điều gì và tuổi Thân hân hoan với những niềm hạnh phúc mình đang có. Bản mệnh hãy mở rộng trái tim mình, đừng ngần ngại đi theo những gì trái tim mình mách bảo.

Gia đạo của con giáp này ngày đầu năm cũng an yên, đầm ấm. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, tình thân rồi sẽ chiến thắng tất cả. Không khí vui tươi ngày Tết sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau hơn.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất là kiểu người thích mọi thứ ở mức hoàn hảo, lúc nào cũng cố gắng phấn đấu để tạo nên kết quả tốt nhất.

Đúng mùng 4 Tết Nguyên Đán, 3 con giáp vào vận giàu sang, rung đùi hưởng lộc phú quý, đại lộc đại phát tài - Ảnh 3

Bước sang mùng 4 Tết, công việc làm ăn của người tuổi Tuất sẽ càng khởi sắc và nhân duyên hanh thông, cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn. Họ sẽ không còn phải bươn chải, lo toan vát vả cho gia đình nhiều nữa. Sự thăng tiến là điều chắc chắn với con giáp này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, mồng 1 tháng Giêng, 3 con giáp qua Trái có Thần Tài, qua Phải gặp Quý Nhân, tiền vàng chất cao như núi, đại lộc ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, mồng 1 tháng Giêng, 3 con giáp qua Trái có Thần Tài, qua Phải gặp Quý Nhân, tiền vàng chất cao như núi, đại lộc ùn ùn kéo tới

Vào ngày mồng 1 tháng Giêng, 3 con giáp này liên tiếp gặp những may mắn không ngờ, làm gì cũng thấy vui vẻ.

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