Đúng khuya nay 4/12: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần tin vui đổ bộ, hỷ sự ngập tràn, cơ hội tới tay, biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, vận trình lên hương, tình - tiền vượng sắc

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 15:35

Đúng khuya nay, 4/12, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần có điềm báo tài lộc, tin vui đổ bộ, hỷ sự ngập tràn, cơ hội tới tay, biết nắm bắt vận trình sẽ lên hương nhanh chóng, tình - tiền viên mãn vô biên.

Tuổi Mão

 

Vận thế tổng thể của những người tuổi Mão hôm nay tốt hơn, không ham hố thì sẽ bớt khổ. Vận trình tình duyên ngày càng khởi sắc, vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận.

Vận trình công việc hôm nay thăng tiến, hoàn thành xong nhiệm vụ cũng thấy vui vẻ, thoải mái. Vận trình tài lộc tốt hơn, can đảm bàn bạc, hợp tác ăn ý.

Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp. Những cặp đôi yêu nhau nhận được sự ủng hộ và chúc phúc từ gia đình, bạn bè. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người thầm thương trộm nhớ và may thay đối phương cũng có cảm tình với bạn.

Đúng khuya nay 4/12: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần tin vui đổ bộ, hỷ sự ngập tràn, cơ hội tới tay, biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, vận trình lên hương, tình - tiền vượng sắc - Ảnh 1
Vận trình tình cảm tiến triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

 

Công việc của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra khá thuận lợi. Mặc dù phải trải qua một ngày tương đối bận rộn với khối lượng công việc nặng nề nhưng con giáp này vẫn có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ nhờ có cát tinh nâng đỡ. Tuổi Hợi không cần phải nỗ lực nhiều vẫn có thể gặt hái được những thành tựu đáng kể.

Vận trình tài lộc dồi dào. Quý nhân chỉ đường dẫn lối mang đến cho người tuổi Hợi nhiều cơ hội kiếm tiền vượt ngoài mong đợi.

Trong ngày Hỏa Thổ tương sinh, vận trình tình cảm của bản mệnh trở nên tươi sáng hơn hẳn. Các cặp đôi dần biết thấu hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn. Tình cảm đủ lớn khiến những sóng gió xảy đến bỗng nhỏ bé đến lạ thường. Sức mạnh mà cả hai có được đủ để đánh bại những khó khăn thử thách trước mắt.

Đúng khuya nay 4/12: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần tin vui đổ bộ, hỷ sự ngập tràn, cơ hội tới tay, biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, vận trình lên hương, tình - tiền vượng sắc - Ảnh 2
Hỏa Thổ tương sinh, vận trình tình cảm của bản mệnh trở nên tươi sáng hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tổng thể vận thế của những người tuổi Thân tốt hơn, có thể làm ấm lòng người khác. Vận trình tình duyên lên ngôi nên bạn hãy chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho đối phương nhé.

Vận may công việc hôm nay đang tăng, chú ý dành tâm sức cho các nhiệm vụ mới. Vận trình tài lộc ngày càng khởi sắc, ít bị so sánh, mọi thứ khá ổn.

Tình hình sức khỏe của con giáp này đang tiến triển khá tốt trong ngày Thổ Kim tương sinh. Điều này chứng tỏ chế độ ăn uống sinh hoạt bản mệnh đang áp dụng đã có hiệu quả nhất định. Chỉ cần tuổi Dậu nghiêm túc thực hiện thì sẽ có được thể trạng khỏe khoắn.

Đúng khuya nay 4/12: TOP 3 con giáp chuẩn bị tinh thần tin vui đổ bộ, hỷ sự ngập tràn, cơ hội tới tay, biết nắm bắt sẽ một bước đổi đời, vận trình lên hương, tình - tiền vượng sắc - Ảnh 3
Tổng thể vận thế của những người tuổi Thân tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h trưa nay 4/12, TOP 3 con giáp này vận trình có chuyển biến tích cực, tình - tiền lên hương, gia đạo ngập hỷ sự, cặp đôi hài hòa, vợ chồng hạnh phúc

Đúng 12h trưa nay 4/12, TOP 3 con giáp này vận trình có chuyển biến tích cực, tình - tiền lên hương, gia đạo ngập hỷ sự, cặp đôi hài hòa, vợ chồng hạnh phúc

Đồng hồ điểm 12h trưa nay 4/12, 3 con giáp này vận trình khởi sắc, tình - tiền lên hương, gia đạo ngập tràn hỷ sự, cặp đôi hài hòa gắn kết, vợ chồng ngày càng hạnh phúc.

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